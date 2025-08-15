 Tres peligrosos reos se fugan de cárcel de Valparaíso: Uno fue condenado por matar a carabinero - Chilevisión
15/08/2025 10:02

Tres peligrosos reos se fugan de cárcel de Valparaíso: Uno fue condenado por matar a carabinero

Existe un operativo policial en curso para dar con tres internos que escaparon esta madrugada del penal de Valparaíso, condenados por homicidio y otros delitos graves.

CHV Noticias

En la madrugada de este viernes, tres internos del Complejo Penitenciario de Valparaíso escaparon del recinto ubicado en Camino La Pólvora 665, lo que activó un amplio operativo de búsqueda por parte de Gendarmería y Carabineros.

Según el informe preliminar, los reclusos lograron salir de su módulo tras cortar los barrotes de la ventana de la celda y huir del perímetro del penal, iniciando su escape hacia paradero desconocido a las dos de la madrugada.

Entre los reos fugados se encuentra Juan Israel González Quezada, de 27 años, condenado a presidio perpetuo calificado por el asesinato del suboficial mayor de Carabineros, David Florido Cisternas el 10 de junio de 2022.

¿Quiénes son los reos que se fugaron?

Desde la octava comisaría de Carabineros de Valparaíso explicaron que el hecho ocurrió aproximadamente a las 02:52 horas, cuando un subteniente se percató de los hechos.

"Manifiesta que a las 02:30 horas un vehículo se ubica por Camino La Pólvora frente a los puestos de vigilancia 3 y 4, lanzando un cable acerado, el cual es adosado por parte de los reclusos a la techumbre, utilizándolo como tirolesa para escapar del complejo", señalaron desde la institución. 

En esa misma línea, agregaron que los reos se fugaron a pie y que lograron escapar tras haber cortado los barrotes de la ventana de la celda.

Por otra parte, el vehículo desde donde se lanzó el cable acerado es un Hyundai Accent color negro plateado que cuenta con encargo por robo desde el 11 de agosto del presente año en la subcomisaría de Quinteros.

Los fugados fueron identificados como:

  • Claudio Alexander Fornes Vicuña, de 34 años: condenado por tráfico ilícito de drogas y robo con homicidio.

  • Jairo Adonis González Miranda, de 25 años, condenado por robo con homicidio y multa. Sentenciado a presidio perpetuo calificado.

  • Juan Israel González Quezada, de 27 años, sentenciado a presidio perpetuo calificado por el asesinato del suboficial mayor de Carabineros, David Florido Cisternas el 10 de junio de 2022.

