Nuevo error en Gendarmería: Funcionario liberó a imputado que debía estar en prisión preventiva - Chilevisión

13/08/2025 20:46

Nuevo error en Gendarmería: Funcionario liberó a imputado que debía estar en prisión preventiva

El hecho quedó al descubierto el pasado 13 de julio, cuando se estaba coordinando la comparecencia del acusado a una audiencia en el tribunal, momento en que se percataron que no estaba en el penal.

Publicado por CHV Noticias

Un nuevo conflicto por la errónea liberación de un imputado por parte de Gerdarmería quedó al descubierto esta jornada.

Se trata del caso de Giovanny Lillo Maltés, imputado por estafa, que tenía que ser llevado a una audiencia de procedimiento simplificado, sin embargo, fue dejado en libertad el día anterior, según consigió Radio Bío-Bío. 

El hecho quedó al descubierto el pasado 13 de julio, cuando la jefa de Unidad de Sala del Juzgado de Garantía de Los Lagos contactó a un funcionario del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco para coordinar la comparecencia del acusado.

Para sorpresa de todos, el imputado no se encontraba ni en esa cárcel ni en ningún otro recinto penitenciario. 

Funcionario de Gendarmería liberó a imputado

 Giovanny Lillo Maltés fue denunciado en 2021 por estafa tras engañar al vendedor de una camioneta haciéndole creer que le había depositado $10 millones de pesos.

El sujeto eludió por años a la justicia y fue hasta el 12 de julio pasado que se logró su detención en Temuco, en donde el tribunal ordenó la reapertura del caso. 

Sin embargo, gracias a la revisión de cámaras de seguridad del tribunal se estableció que un gerndarme lo dejó en libertad. 

