Tras liberación de reos por error: Gendarmería remueve a un director regional y designa a uno nuevo en Coquimbo - Chilevisión

El Director Nacional (s), Rubén Pérez, informó que Ervin Wandersleben, director regional de Atacama, fue removido de su cargo, mientras que en Coquimbo también hubo modificaciones.

Tras el mediático caso de Alberto Carlos Mejías, quien sigue prófugo luego de ser dejado en libertad por error, se conocieron otros casos en Copiapó, La Serena y Temuco.

Por este motivo, el Director Nacional (s), Rubén Pérez, informó que Ervin Wandersleben, director regional de Atacama, fue removido de su cargo.

Mientras que en el caso de Coquimbo el mando regional estaba bajo una jefatura subrogante, por lo que se designó un nuevo nombramiento.

La autoridad señaló que en los recintos penales de Copiapó y La Serena se suspendió a los funcionarios que cometieron las negligencias. En cambio, en el caso de Temuco el sumario avanzó a la formulación de cargos contra los gendarmes involucrados.

Reos liberados por error

Copiapó: El liberado cumplió una condena de 41 días de cárcel por el delito de robo de bienes nacionales de uso público. Sin embargo, también debía cumplir una orden de 541 días de presidio por receptación. Tras las alertas el sujeto fue recapturado.

La Serena: Este interno fue puesto en libertad luego de cumplir una condena por tráfico de drogas, dejando sin efecto la prisión preventiva que ordenó el tribunal por microtráfico y tenencia de celular al interior del recinto penal. Sigue prófugo.