 “Extremadamente peligroso”: Buscan en Argentina al presunto sicario del ”Rey de Meggs” - Chilevisión
Minuto a minuto
Detienen a acusado de amenazar de muerte al alcalde de San Bernardo “Extremadamente peligroso”: Buscan en Argentina al presunto sicario del ”Rey de Meggs” El Teniente: Sernageomin autoriza reinicio parcial y progresivo de operaciones subterráneas
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
09/08/2025 08:23

“Extremadamente peligroso”: Buscan en Argentina al presunto sicario del ”Rey de Meggs”

Diversos medios argentinos replicaron la información y enfatizaron en que Alberto Carlos Mejía Hernández es "extremadamente peligroso".

Publicado por CHV Noticias

El Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Cruz en Argentina emitió una alerta de seguridad, puesto que Alberto Carlos Mejía Hernández, sospechoso por el asesinato de Felipe Reyes Ossa, el "Rey de Meiggs", estaría en el país trasandino.

La alerta fue replicada por múltiples medios de comunicación argentinos, quienes catalogaron a Mejía como "extremadamente peligroso".

Buscan a Alberto Mejía Hernández en Argentina

"El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Cruz, en cooperación con Carabineros de Chile, solicita la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Alberto Carlos Mejía Hernández", señaló la entidad trasandina a través de Instagram.

En esa misma línea, agregaron: "Se encuentra prófugo de la justicia de dicho país por el delito de homicidio, perpetrado el día 19 de junio del corriente año en la comuna chilena de Ñuñoa, Región Metropolitana".

El Ministerio de Seguridad hizo hincapié en que a Mejía se le vincula directamente con el Tren de Aragua: "Cualquier persona que posea información sobre su paradero debe comunicarse de inmediato con las autoridades a través del 911", complementaron.

Aunque también se había mencionado que Alberto podía estar en Perú, la alerta sigue activa y el Ministerio Público de Chile creó un grupo especial para rastrear a Mejía.

Revisa la publicación de Instagram:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono Dueña de Casa: Revisa con tu RUT si eres beneficiaria de los $452 mil

Lo último

Lo más visto

VIDEO | Show por Día del Niño en Temuco desata críticas por baile y vestuario “inapropiado”

La presentación del show Mago Renato incluyó a una actriz cuyo baile y vestuario provocaron el malestar de varios apoderados.

09/08/2025

“Llanto y gritos”: Reportan millonario robo a Raquel Argandoña a bordo de un avión

La animadora se encontraba viajando desde Panamá a Santiago con José Miguel Viñuela tras haber hecho un viaje de trabajo a Aruba, cuando ocurrieron los hechos.

09/08/2025

“Último mes en Chile”: Raimundo Cerda reveló toda la verdad y explicó por qué deja el país

El influencer también se sinceró respecto de su relación con Faloon Larraguibel y aclaró por cuánto tiempo estará fuera del país.

09/08/2025

La noche en que “Mamito” Contreras mató al exesposo de Gloria Benavides frente a su hijo

El hijo del exdirector de la DINA y defensor de la dictadura militar de Augusto Pinochet le disparó a su suegro luego de que este intercediera ante una actitud intimidante por parte de Contreras.

09/08/2025