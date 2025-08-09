“Extremadamente peligroso”: Buscan en Argentina al presunto sicario del ”Rey de Meggs” - Chilevisión

Diversos medios argentinos replicaron la información y enfatizaron en que Alberto Carlos Mejía Hernández es "extremadamente peligroso".

El Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Cruz en Argentina emitió una alerta de seguridad, puesto que Alberto Carlos Mejía Hernández, sospechoso por el asesinato de Felipe Reyes Ossa, el "Rey de Meiggs", estaría en el país trasandino.

La alerta fue replicada por múltiples medios de comunicación argentinos, quienes catalogaron a Mejía como "extremadamente peligroso".

Buscan a Alberto Mejía Hernández en Argentina

"El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Cruz, en cooperación con Carabineros de Chile, solicita la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Alberto Carlos Mejía Hernández", señaló la entidad trasandina a través de Instagram.

En esa misma línea, agregaron: "Se encuentra prófugo de la justicia de dicho país por el delito de homicidio, perpetrado el día 19 de junio del corriente año en la comuna chilena de Ñuñoa, Región Metropolitana".

El Ministerio de Seguridad hizo hincapié en que a Mejía se le vincula directamente con el Tren de Aragua: "Cualquier persona que posea información sobre su paradero debe comunicarse de inmediato con las autoridades a través del 911", complementaron.

Aunque también se había mencionado que Alberto podía estar en Perú, la alerta sigue activa y el Ministerio Público de Chile creó un grupo especial para rastrear a Mejía.

Revisa la publicación de Instagram: