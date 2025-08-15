Quién era Ricardo Belmar, el nuevo mártir de Carabineros y padre de tres hijos muerto en Talca - Chilevisión

Carabineros decretó tres días de duelo institucional, mientras que el presidente de la República entregó sus condolencias a través de redes sociales.

La tarde de este jueves el funcionario de Carabineros Ricardo Belmar Belmar perdió la vida tras sufrir un accidente de tránsito mientras se dirigía a un procedimiento por robo en la ciudad de Talca.

Minutos antes de su deceso, el funcionario había ayudado en el traslado de un lactante a un hospital.

El accidente se registró alrededor de las 19:00 horas, cuando un motorista policial chocó contra un árbol. El SAMU trasladó de urgencia al conductor a un centro de salud, pero pese a los esfuerzos médicos, murió debido a la gravedad de sus lesiones.

Quién era Ricardo Belmar, el nuevo mártir de Carabineros

El Sargento 2do. Ricardo Stefan Belmar Belmar, de 42 años, pertenecía al escalafón de Orden y Seguridad, y se desempeñó por 18 años a la institución.

Belmar ingresó a las filas de la institución el 2 de enero de 2007 en la Escuela de Formación de Carabineros “Grupo Ovalle”.

Posteriormente, el funcionario, quien era casado y padre de tres hijos, pasó por la 1ª Comisaría de Chañaral, la 4ª Comisaría Cancha Rayada y, desde mayo de 2020, sirviendo en la 3ª Comisaría Talca (U).

A raíz del fallecimiento de este nuevo Martír de Carabineros, el General Director Marcelo Araya Zapata dispuso tres días de duelo institucional.

Presidente Boric entrega sus condolencias

La mañana de este viernes el presidente de la República, Gabriel Boric, le dedicó unas palabras a la familia del funcionario a través de su cuenta de X.

"Mis más sentidas condolencias a la familia, seres queridos y compañeros de trabajo del sargento 2do, Ricardo Belmar Belmar, fallecido en un accidente de tránsito mientras se dirigía a un procedimiento en la ciudad de Talca", indicó.