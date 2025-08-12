“Hay tareas pendientes”: Pdte. Boric reconoce “esfuerzos” en creación de empleos tras datos del INE - Chilevisión

Tras un conversatorio con estudiantes en Maipú, el mandatario reconoció que "aún hay tareas pendientes", a siete meses del término de su gestión en el Gobierno.

El presidente Gabriel Boric se pronunció este martes respecto a los últimos meses que restan a su gestión y admitió que "aún hay tareas pendientes", haciendo hincapié en la creación de empleos.

Así declaró ante los medios de comunicación tras un encuentro con estudiantes en el conversatorio "Construyendo futuro laboral: oportunidades para el empleo joven", en la sede de Maipú de Inacap.

"Tenemos que crear más empleo, por cierto", manifestó. "Estamos trabajando firme en eso. Pero acá estamos haciendo también todos los esfuerzos porque la gente, las personas que están estudiando ingresen además a trabajos formales".

Según consignó La Tercera, el mandatario destacó "el proyecto de ley de subsidio unificado al trabajo, el cual busca promover el trabajo decente y el empleo formal con especial foco en personas jóvenes, en mujeres entre 55 y 64 años de edad, y personas con discapacidad".

Respecto a la iniciativa, subrayó que "viene a mejorar lo que ya tenemos para que más jóvenes, más mujeres, más personas con discapacidad puedan acceder a empleos de calidad".

Cifras evidencian estancamiento en materia laboral

Fue la semana pasada cuando el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) reveló que en el trimestre terminado en junio la tasa de desempleo llegó a un 8,9%, es decir 0,6 puntos porcentuales mayor al mismo periodo del año pasado.

Si bien esto se traduce en 910 mil personas que buscan trabajo, la cifra que acaparó titulares fue la casi nula creación de puestos de trabajo en un año, con apenas 141 plazas nuevas.

En tanto, la tasa de desempleo alcanzó el 9,9% entre las mujeres y una tasa de ocupación que llega al 56,4%, 0,5 punto porcentual más bajo que hace un año.

La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, reaccionó a las cifras de desempleo que se han registrado en el país y acusó "una interpretación parcial de los datos oficiales del INE", en relación a un video publicado por la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei.

"Ese dato netea entre la destrucción de empleos informales con la creación de 100.000 empleos formales en el último año. Algo que no se dice es que se han creado 100.000 empleos formales en el último año", explicó por aquel entonces.

Recalcó que “el mismo INE señala que logramos crear este último año cerca de 100.000 empleos formales. Está destruido el empleo informal, entonces hay una reconfiguraciósn del mercado laboral”.