Presidente Boric confirmó que se sometió a examen de drogas: “Comparto los resultados” - Chilevisión

11/08/2025 14:00

Presidente Boric confirmó que se sometió a examen de drogas: “Comparto los resultados”

Durante este lunes, el mandatario compartió los resultados de un examen de anfetaminas, cocaína, opiáceos, fencicilidina y canabinoides. "La desinformación es un peligro para la democracia y es tarea de todos cuidarla", sostuvo.

Publicado por Sebastián Leyton Ojeda

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, confirmó esta tarde desde el Palacio de La Moneda que el presidente Gabriel Boric se sometió a un test de drogas y que el resultado fue negativo.

"El presidente no solamente ha sido transparente sino que claro en esta materia, pero nunca basta y no va a bastar", acusó la secretaria de Estado, quien arremetió contra una campaña que, a su juicio, intenta "denostar su imagen e instalar una sospecha".

Es por esto que, ante la pregunta de un medio de comunicación, reveló que "el presidente ya se hizo un test de drogas de pelo hace meses atrás", el cual dio negativo. 

"Y no les va a bastar", acusó Vallejo, en relación a los sectores de oposición. "Esto no tiene que ver con la transparencia, sino que les interesa mantener arriba la sospecha", advirtió.

Presidente Boric compartió resultado de examen de pelo

Apenas minutos después, el propio presidente Boric publicó una imagen en su cuenta de Instagram donde aparece la ficha clínica con el resultado del examen de orina y pelo.

"Tal como hace cuatro años, ciertos sectores de la oposición persisten en generar dudas o desinformar a la ciudadanía. Por eso, comparto los resultados del examen de orina y de pelo que me realicé", escribió.

"Es importante decirlo las veces que sea necesario: la desinformación es un peligro para la democracia y es tarea de todos cuidarla. El Congreso debiera tratar con seriedad y altura de miras temas que son tan importantes para Chile", reflexionó el mandatario.

