Carabineros de Chile abre 19 puestos de trabajo con sueldos de hasta $2.037.429 - Chilevisión

La institución abrió un proceso con 19 vacantes de trabajo para personal civil a lo largo del territorio nacional. A continuación te contamos cuáles son, los respectivos sueldos y cómo postular.

Carabineros de Chile abrió un proceso de postulación para completar 19 vacantes de trabajo para personal civil en distintas regiones del país.

Entre los puestos disponibles se encuentran contador auditor, administrativos, auxiliares sociales, cocinero, entre otros. Mientras que los sueldos van desde los $607.040 hasta $2.037.429 brutos.

Las postulaciones estarán abiertas desde el 8 hasta el 17 de agosto del presente año.

Carabineros ofrece 19 puestos de trabajo

A continuación se detallan los puestos vacantes, la zona geográfica y el respectivo sueldo:

Administrativo Autoridad Fiscalizadora OS10 - Prefectura Talca: $830.296.

Administrativo - 24ª Comisaría Melipilla: $830.296

Administrativo - Prefectura Viña del Mar: $830.296

Administrativo - Prefectura Magallanes: $1.201.296

Administrativo - 3ª Comisaría Los Andes: $830.296

Administrativo - Comisaría La Ligua: $830.296

Archivero - zona Los Lagos: $909.847

Asesor Jurídico - Dirección de Bienestar: $1.760.200

Auxiliar Social - Prefectura Linares: $830.296

Auxiliar Contable - Tarapacá: $1.042.432

Auxiliar Contable - Departamento Fomento Equino: $830.296

Carpintero - zona Valparaíso: $830.296

Cocinero - 7ª Comisaría de Fuerzas Especiales Valparaíso: $892.799

Contador Auditor - Subcontraloría Sur: $2.037.429

Estafeta - Prefectura Talca: $607.049

Evaluador y Coordinador de Proyectos - zona Valparaíso: $1.760.200

Mantención de cuartel - zona Coquimbo: $883.330

Servicio de mantención de Cuartel - 24ª Comisaría Melipilla: $836.296

Telefonista - 9ª Comisaría Guardia del Congreso Nacional: $607.040

Cómo postular a las vacantes ofrecidas

El proceso de postulación a las vacantes ofrecidas por Carabineros se realiza de manera digital a través del sitio web dispuesto por la institución. (click en el enlace)

Allí podrás conocer en detalle cada oferta de trabajo y realizar la respectiva postulación ingresando los datos solicitados.

Otra alternativa es hacer click en la imagen desplagada a continuación para ser redirigido al sitio donde podrás postular a las 19 vacantes ofrecidas por la institución de Carabineros: