 Carabineros de Chile abre 19 puestos de trabajo con sueldos de hasta $2.037.429 - Chilevisión
12/08/2025 15:41

Carabineros de Chile abre 19 puestos de trabajo con sueldos de hasta $2.037.429

La institución abrió un proceso con 19 vacantes de trabajo para personal civil a lo largo del territorio nacional. A continuación te contamos cuáles son, los respectivos sueldos y cómo postular.

Publicado por CHV Noticias

Carabineros de Chile abrió un proceso de postulación para completar 19 vacantes de trabajo para personal civil en distintas regiones del país.

Entre los puestos disponibles se encuentran contador auditor, administrativos, auxiliares sociales, cocinero, entre otros. Mientras que los sueldos van desde los $607.040 hasta $2.037.429 brutos.

Las postulaciones estarán abiertas desde el 8 hasta el 17 de agosto del presente año. 

Carabineros ofrece 19 puestos de trabajo

A continuación se detallan los puestos vacantes, la zona geográfica y el respectivo sueldo: 

  • Administrativo Autoridad Fiscalizadora OS10 - Prefectura Talca: $830.296.
  • Administrativo - 24ª Comisaría Melipilla: $830.296
  • Administrativo - Prefectura Viña del Mar: $830.296
  • Administrativo - Prefectura Magallanes: $1.201.296
  • Administrativo - 3ª Comisaría Los Andes: $830.296
  • Administrativo - Comisaría La Ligua: $830.296
  • Archivero - zona Los Lagos: $909.847
  • Asesor Jurídico - Dirección de Bienestar: $1.760.200
  • Auxiliar Social - Prefectura Linares: $830.296
  • Auxiliar Contable - Tarapacá: $1.042.432
  • Auxiliar Contable - Departamento Fomento Equino: $830.296
  • Carpintero - zona Valparaíso: $830.296
  • Cocinero - 7ª Comisaría de Fuerzas Especiales Valparaíso: $892.799
  • Contador Auditor - Subcontraloría Sur: $2.037.429
  • Estafeta - Prefectura Talca: $607.049
  • Evaluador y Coordinador de Proyectos - zona Valparaíso: $1.760.200
  • Mantención de cuartel - zona Coquimbo: $883.330
  • Servicio de mantención de Cuartel - 24ª Comisaría Melipilla: $836.296
  • Telefonista - 9ª Comisaría Guardia del Congreso Nacional: $607.040

Cómo postular a las vacantes ofrecidas

El proceso de postulación a las vacantes ofrecidas por Carabineros se realiza de manera digital a través del sitio web dispuesto por la institución. (click en el enlace)

Allí podrás conocer en detalle cada oferta de trabajo y realizar la respectiva postulación ingresando los datos solicitados. 

Otra alternativa es hacer click en la imagen desplagada a continuación para ser redirigido al sitio donde podrás postular a las 19 vacantes ofrecidas por la institución de Carabineros: 

