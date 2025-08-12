Carabineros de Chile abre 19 puestos de trabajo con sueldos de hasta $2.037.429 - Chilevisión

La institución abrió un proceso con 19 vacantes de trabajo para personal civil a lo largo del territorio nacional. A continuación te contamos cuáles son, los respectivos sueldos y cómo postular.
Carabineros de Chile abrió un proceso de postulación para completar 19 vacantes de trabajo para personal civil en distintas regiones del país.
Entre los puestos disponibles se encuentran contador auditor, administrativos, auxiliares sociales, cocinero, entre otros. Mientras que los sueldos van desde los $607.040 hasta $2.037.429 brutos.
Las postulaciones estarán abiertas desde el 8 hasta el 17 de agosto del presente año.
A continuación se detallan los puestos vacantes, la zona geográfica y el respectivo sueldo:
El proceso de postulación a las vacantes ofrecidas por Carabineros se realiza de manera digital a través del sitio web dispuesto por la institución. (click en el enlace)
Allí podrás conocer en detalle cada oferta de trabajo y realizar la respectiva postulación ingresando los datos solicitados.
Otra alternativa es hacer click en la imagen desplagada a continuación para ser redirigido al sitio donde podrás postular a las 19 vacantes ofrecidas por la institución de Carabineros: