La historia de David Florido, el carabinero asesinado por uno de los reos fugados en Valparaíso - Chilevisión

15/08/2025 15:13

La historia de David Florido, el carabinero asesinado por uno de los reos fugados en Valparaíso

El asesinato de David Florido Cisterna tuvo lugar el 10 de junio de 2022, cuando Juan González Quezada le disparó en la cabeza al cabo mientras este se encontraba dentro de una barbería en la comuna de Pedro Aguirre Cerda.

Publicado por Gabriela Valdés

Este viernes tres reclusos se fugaron del Complejo Penitenciario de Valparaíso, entre ellos Juan Israel González Quezada, sentenciado por el asesinato del suboficial mayor de Carabineros David Florido Cisterna.

Los reos habrían conseguido romper la reja de una ventana de su celda y, posteriormente, contar con apoyo desde el exterior para escapar del recinto. Según los antecedentes, un vehículo se ubicó entre dos garitas de vigilancia y desde allí lanzaron un cable de acero, el cual fue tensado para que los internos pudieran deslizarse y huir utilizando un mecanismo similar a una “tirolesa".

La historia del crimen de David Florido Cisterna

El 10 de junio de 2022 González baleo en la cabeza al cabo David Florido Cisterna en una barbería ubicada en la intersección de las calles La Marina con La Castrina, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda.

Tras el disparo, el funcionario fue trasladado hasta el Hospital Barro Luco, pero no logró sobrevivir. 

Florido llegó a la peluquería luego de que un hombre que acudió al recinto denunciara a través de una llamada telefónica la presencia de diferentes armamentos de alto calibre en el lugar.

En ella, el denunciante explicaba que tanto González como otros individuos se estaban cortando el pelo y que tenían diferentes armas de fuego, además de que uno de ellos estaba “vigilando” en la entrada junto a un auto en el que, según creía, había armas.

Al momento de que Carabineros llegó al lugar se percataron de la presencia de estas, y al momento de intentar reducir a González, este habría efectuado al menos un disparo que impactó en el cuerpo del funcionario, quien falleció en el hospital.

Diez días después del homicidio se concretó la detención de Juan Israel González Quezada, quien en abril de este año recibió la condena de presidio perpetuo calificado. Hasta su fuga, había pasado en la cárcel aproximadamente tres años y dos meses.

Actualmente, se está llevando a cabo un amplio operativo de búsqueda por parte de Gendarmería y Carabineros.

