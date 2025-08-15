Tipo canopy : Así se fugaron los tres peligrosos reos desde la Cárcel de Valparaíso - Chilevisión

Tres reos huyeron este viernes desde el Complejo Penitenciario de Valparaíso, ubicado en el Camino La Pólvora. Los sentenciados habrían logrado cortar la reja de una de las ventanas de la celda y luego recibido ayuda desde el exterior. Esto, debido a que un automóvil se posó entre dos casetas de vigilancia y enviaron un cable acerado que tensaron para que los reos escaparan como en una "tirolesa", tipo canopy. Al respecto, el Director de Gendarmería, Rubén Pérez Riquelme, concluyó: "Hasta el momento no existe evidencia que haga presumir que algunos de nuestros funcionarios haya actuado movido por alguna intención distinta a la distracción a las condiciones climáticas que conspiraron contra una vigilancia efectiva". Hasta el momento, los tres involucrados no han podido ser ubicados.