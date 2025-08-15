Quién es Juan Gónzalez Quezada, condenado por matar al cabo David Florido que se fugó de la cárcel - Chilevisión

El crimen de David Florido Cisterna ocurrió el 10 de junio de 2022, cuando González le disparó en la cabeza al cabo dentro de una barbería en Pedro Aguirre Cerda.

Este viernes tres internos escaparon del Complejo Penitenciario de Valparaíso, entre ellos Juan Israel González Quezada, condenado por el crimen del suboficial mayor de Carabineros, David Florido Cisterna.

De acuerdo con el informe preliminar, los internos habrían cortado los barrotes de la ventana de su celda para salir del módulo y escapar del penal. La huida, con rumbo desconocido, se habría iniciado cerca de las dos de la madrugada.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Antecedentes del crimen

El crimen de David Florido Cisterna ocurrió el 10 de junio de 2022, luego de que González baleara en la cabeza al cabo en una barbería de Pedro Aguirre Cerca.

Tras el disparo, el funcionario fue trasladado hasta el Hospital Barro Luco, pero no logró sobrevivir.

Diez días después del asesinato, se confirmó la detención del autor del crimen del carabinero, quien fue identificado como Juan Israel González Quezada, quien fue condenado en abril de este año a presidio perpetuo calificado.

La condena de González Quezada comenzó en 2022 y su tiempo mínimo de cumplimiento se extendía hasta 2062. Hasta la fecha, había permanecido en prisión por cerca de tres años y dos meses.

Tras la fuga, se ha activado un amplio operativo de búsqueda por parte de Gendarmería y Carabineros.