Sicario del “Rey de Meiggs” reveló única pista sobre intermediario del asesinato - Chilevisión

12/08/2025 15:55

Sicario del “Rey de Meiggs” reveló única pista sobre intermediario del asesinato

Yonder Blanco Véliz entregó una declaración voluntaria al O.S.9 de Carabineros donde relató antecedentes sobre el sujeto que habría contratado a los tres sicarios que asesinaron al empresario.

Publicado por CHV Noticias

Mientras avanza la investigación por el crimen de José Felipe Reyes Ossa, más conocido como el "Rey de Meiggs", un reportaje de CHV Noticias dio a conocer un testimonio que sería clave en la búsqueda del "intermediario" que orquestó su muerte.

Tras ser detenido, Yonder Emilio Blanco Véliz entregó una declaración donde relató una breve descripción sobre la persona que, sospecha Fiscalía, contrató a estos tres sicarios para asesinar al empresario.

Esta persona sería de nacionalidad venezolana y hasta ahora no existe información sobre su identidad o paradero. Sin embargo, Yonder entregó algunas características físicas sobre el sujeto.

"Esa tarde noche vimos en el Chevrolet Spark celeste de Neomar y nos reunimos con otro venezolano", contó en su declaración voluntaria al O.S.9 de Carabineros.

El hombre en cuestión fue descrito por el imputado como "un hombre de 26 años, contextura delgada, tez morena, estatura de 1,80, toda vez que es más alto que yo, sin barba".

Yonder sitúa este encuentro el día anterior al asesinato, es decir, el 18 de julio. En su versión, sostiene que Carlos Alberto Mejía y Neomar Andrés Arismendi Duarte lo contactaron antes para "un trabajo para ganar plata fácil".

Wilson Verdugo hará su declaración los próximos días

De momento no está claro si Fiscalía cuenta con elementos que permitan vincular a Wilson Verdugo, acusado de ser el autor intelectual del sicariato, con este supuesto intermediario cuyo apradero se desconoce.

Sin embargo, Verdugo prestará declaración en los próximos días y su defensa solicitará nuevas diligencias que apuntan a aclarar las dudas que planteó el voto de minoría respecto a la tesis de Fiscalía que le imputó el crimen.

Revisa la investigación completa a continuación:

