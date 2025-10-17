“Niveles son niveles”: Hermana menor de Fran Maira busca ser la próxima Miss Mundo Chile - Chilevisión

La joven de 22 años cursa la carrera de Diseño de Ambientes y busca ser la sucesora de Francisca Lavandero, ganadora de la más reciente edición del certamen.

El próximo domingo 2 de noviembre se vivirá la semifinal de Miss Mundo Chile 2025, transmitida en vivo y en directo por Chilevisión, y una de las candidatas es la hermana de una reconocida cantante urbana y exchica reality.

Se trata de Macarena Maira, hermana menor de Fran Maira, quien busca quedarse con la corona para representar a nuestro país en el certamen de belleza internacional que el próximo año se celebrará en Botswana.

¿Quién es Macarena Maira?

La participante tiene 22 años, representa a la comuna de Lo Barnechea y es una de las 25 aspirantes que buscan suceder a Francisca Lavandero, ganadora de la presente edición.

Macarena cuenta con experiencia en el mundo del modelaje, ya que en su adolescencia formó parte de la agencia Elite Model Chile. En la actualidad es representada por We Love Models.

"Me destaco por mis habilidades manuales y mi capacidad para transformar ideas en realidad. Soy una persona creativa, solidaria y alegre". Así se describió en su perfil de LinkedIn. Actualmente cursa la carrera de Diseño de Ambientes.

Su hermana, quien este martes deslumbró con una coreografía especial en Fiebre de Baile, la apoya constantemente en redes sociales con mensajes de aliento: "Niveles son niveles", comentó en una publicación.

Chilevisión transmitirá Miss Mundo Chile

El evento Miss Mundo Chile 2025 se podrá seguir en vivo el domingo 2 de noviembre a través de la señal abierta de Chilevisión.

Junto a ello, también se podrá disfrutar del certamen a través de la señal online de Chilevisión y la app MiCHV.