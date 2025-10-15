¡LA ROMPIÓ! Fran Maira llegó a Fiebre de Baile con una presentación especial y deslumbró al jurado - Chilevisión

Señal online - Chilevisión
Como representante de “¿Cuánto vale el show?”, Fran Maira llegó a darlo todo en nombre de su equipo y cautivó al público con una intensa presentación al ritmo de “On the floor” de JLO.
Emitido el 15/10/2025
La imitadora demostró que está dispuesta a bailar todos los géneros musicales, pero la música latina está en su sangre al demostrar su habilidad con un clásico.
La brasileña fue todo caderas con esta coreografía de “Eres mía” de Romeo Santos. Con una confianza que no había mostrado antes, Michelle enamoró al público al ritmo de sus pies.
El cantante no dejó nada a la imaginación con una intensa danza en Fiebre de Baile, demostrando que cada vez está mejorando más en su performance.
El participante, en su segunda presentación en Fiebre de Baile, mostró su lado más desconocido con una danza espectacular que hizo vibrar al público del estelar de Chilevisión.
El artista circense quiso demostrar toda su flexibilidad y carisma sobre el escenario de Fiebre de Baile, destacando por una pirueta que hizo aplaudir al público.
El exfutbolista se la jugó con una interpretación con su bailarina que dejó grandes sensaciones en el público. Con una canción de Raphael, demostró sus dotes en la actuación.
La actriz y rostro televisivo abrió la noche con una presentación que dejó la vara alta, y trajo toda la energía del pop latino a esta noche de eliminación en Fiebre de Baile.
La bailarina se preparó con todo para presentarse con una impresionante performance que causó sensación en el público. Al ritmo de Lady Gaga, la personalidad demostró todas sus virtudes sobre la pista.