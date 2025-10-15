 ¡LO DEJÓ TODO! Luis Jara Jr. puso todo su carisma en una emotiva presentación en Fiebre de Baile - Chilevisión
¡LO DEJÓ TODO! Luis Jara Jr. puso todo su carisma en una emotiva presentación en Fiebre de Baile

El cantante no dejó nada a la imaginación con una intensa danza en Fiebre de Baile, demostrando que cada vez está mejorando más en su performance.

Emitido el 15/10/2025

