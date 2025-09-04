Chilevisión transmitirá Miss Mundo Chile 2025: Revisa acá cómo verlo en vivo - Chilevisión

La nueva edición del certamen de belleza en el país, está en llamado a casting para encontrar a la sucesora de Francisca Lavandero.

Chilevisión confirmó que la edición 2025 de Miss Mundo Chile se vivirá en vivo y en directo por las pantallas del canal.

Este año, el concurso tendrá en la conducción a Julio César Rodríguez y su backstage estará a cargo de los periodistas y conductores de “Sabingo”, Juan Pablo Queraltó y Emilia Daiber.

El concurso busca encontrar a la sucesora de Francisca Lavandero, quien ganó la edición 2024 del certamen de belleza.

Chilevisión transmite Miss Mundo Chile

El evento Miss Mundo Chile 2025 se podrá seguir en vivo la señal abierta de Chilevisión.

Junto a ello, también podrán disfrutar del certamena travpes de la señal online de Chilevisión y la app MiCHV.

Miss Mundo Chile: Requisitos y cómo postular

El casting online para quienes buscan representar al país en el certamen de belleza, contempla el único requisito de tener entre 18 y 27 años de edad.

Si deseas postular a Miss Mundo Chile, puedes hacerlo completando el formulario de inscripción disponible en la sección "castingsCHV" del sitio web de Chilevisión

Otra alternativa es enviar un mensaje por WhatsApp al número +569 9619 8219.