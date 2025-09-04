 Chilevisión transmitirá Miss Mundo Chile 2025: Revisa acá cómo verlo en vivo - Chilevisión
Minuto a minuto
Minsal ordenó destitución de cuatro funcionarios por caso de tortura en Hospital de Osorno Le ocultaban información y lo obligaban a pagar: Los nuevos antecedentes del caso de joven torturado en Hospital de Osorno VIDEO | Madre e hijo cayeron a roqueríos y fueron rescatados con vida en Reñaca Se fue del país con su hermano mellizo: La drástica decisión del trabajador torturado en hospital de Osorno Desde Gobierno a candidatos presidenciales: Las reacciones que dejó reportaje de CHV Noticias por "hate" político
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
04/09/2025 12:47

Chilevisión transmitirá Miss Mundo Chile 2025: Revisa acá cómo verlo en vivo

La nueva edición del certamen de belleza en el país, está en llamado a casting para encontrar a la sucesora de Francisca Lavandero.

Publicado por CHV Noticias

Chilevisión confirmó que la edición 2025 de Miss Mundo Chile se vivirá en vivo y en directo por las pantallas del canal.

Este año, el concurso tendrá en la conducción a Julio César Rodríguez y su backstage estará a cargo de los periodistas y conductores de “Sabingo”, Juan Pablo Queraltó y Emilia Daiber.

El concurso busca encontrar a la sucesora de Francisca Lavandero, quien ganó la edición 2024 del certamen de belleza.

Chilevisión transmite Miss Mundo Chile

El evento Miss Mundo Chile 2025 se podrá seguir en vivo la señal abierta de Chilevisión.

Junto a ello, también podrán disfrutar del certamena travpes de la señal online de Chilevisión y la app MiCHV.

Miss Mundo Chile: Requisitos y cómo postular

El casting online para quienes buscan representar al país en el certamen de belleza, contempla el único requisito de tener entre 18 y 27 años de edad. 

Si deseas postular a Miss Mundo Chile, puedes hacerlo completando el formulario de inscripción disponible en la sección "castingsCHV" del sitio web de Chilevisión

Otra alternativa es enviar un mensaje por WhatsApp al número +569 9619 8219.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Quiénes actúan en las sombras de las redes: Así operan los grupos detrás del "hate" político

Lo último

Lo más visto

Quiénes actúan en las sombras de las redes: Así operan los grupos detrás del "hate" político

Tras perfiles anónimos se ocultan personas que se coordinan para afectar negativamente la imagen de candidatos o figuras públicas de diversos sectores.

04/09/2025

María José Prieto reacciona tras fallo de la Suprema por Cristián Campos: “Una elaboración maquiavélica”

La esposa del actor fue hasta su cuenta de Instagram para destacar la decisión de la Corte de Apelaciones. "Luchamos hasta el final amparados por la verdad", expresó.

04/09/2025

Canal 13 comunicó la renuncia de Patricio Góngora tras reportaje de CHV Noticias

Canal 13 emitió un comunicado donde se anuncia la salida del director de la señal tras el reportaje emitido por Chilevisión Noticias sobre grupos de interés para influir en procesos electorales.

04/09/2025

Insólita respuesta de ladrón a víctima en Maipú: “Tranquilitos, no les va a pasar nada, estamos robando”

Los delincuentes irrumpieron en la vivienda a eso de las 22:30 horas e intimidaron a cuatro adultos y a dos menores de edad. Dentro del botín llevaron dos perros cachorros raza bulldog francés.

04/09/2025