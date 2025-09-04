Chilevisión transmitirá Miss Mundo Chile 2025: Revisa acá cómo verlo en vivo - Chilevisión

La nueva edición del certamen de belleza en el país, está en llamado a casting para encontrar a la sucesora de Francisca Lavandero.
Chilevisión confirmó que la edición 2025 de Miss Mundo Chile se vivirá en vivo y en directo por las pantallas del canal.
Este año, el concurso tendrá en la conducción a Julio César Rodríguez y su backstage estará a cargo de los periodistas y conductores de “Sabingo”, Juan Pablo Queraltó y Emilia Daiber.
El concurso busca encontrar a la sucesora de Francisca Lavandero, quien ganó la edición 2024 del certamen de belleza.
El evento Miss Mundo Chile 2025 se podrá seguir en vivo la señal abierta de Chilevisión.
Junto a ello, también podrán disfrutar del certamena travpes de la señal online de Chilevisión y la app MiCHV.
El casting online para quienes buscan representar al país en el certamen de belleza, contempla el único requisito de tener entre 18 y 27 años de edad.
Si deseas postular a Miss Mundo Chile, puedes hacerlo completando el formulario de inscripción disponible en la sección "castingsCHV" del sitio web de Chilevisión
Otra alternativa es enviar un mensaje por WhatsApp al número +569 9619 8219.