Temblor se registra en la zona norte de Chile: Revisa la magnitud y dónde fue el epicentro - Chilevisión

Un sismo de 4,3 sacudió este jueves 19 de febrero al norte del país, concretamente a la región de Tarapacá.

Según información del Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 09:37 horas y se localizó a 41 kilómetros al suroeste de la Mina Collahuasi.

Además, el organismo reportó que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 117 kilómetros.