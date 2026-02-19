Temblor se registra en la zona norte de Chile: Revisa la magnitud y dónde fue el epicentro - Chilevisión

Según información del Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico se localizó a 41 kilómetros al suroeste de la Mina Collahuasi.
Un sismo de 4,3 sacudió este jueves 19 de febrero al norte del país, concretamente a la región de Tarapacá.
Según información del Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 09:37 horas y se localizó a 41 kilómetros al suroeste de la Mina Collahuasi.
Además, el organismo reportó que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 117 kilómetros.
Hora Local: 2026/02/19 09:36:59, mag: 4.3, Lat: -21.06, Lon: -68.96, Prof: 117.43, Loc : 40.83 km al SO de Mina Collahuasi
Hora Local: 2026/02/19 09:36:59, mag: 4.3, Lat: -21.06, Lon: -68.96, Prof: 117.43, Loc : 40.83 km al SO de Mina Collahuasi— Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) February 19, 2026