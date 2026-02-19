Se descarta origen en empresa: Carabineros revela la causa de la explosión e incendio en Renca - Chilevisión

Este jueves por la mañana se registró una explosión y posterior incendio en los límites de las comunas de Renca y Quilicura que dejó tres víctimas fatales y 17 personas heridas.

En un primer momento se indicó que todo comenzó en una empresa, sin embargo, Carabineros entregó una vocería y explicó de manera oficial la causa del siniestro.

El General Víctor Vielma, director de tránsito, carreteras y seguridad vial, indicó que pasadas las 08:00 y en la intersección de General Velásquez con Ruta 5 Norte, un camión que transportaba gas líquido perdió el control por causas que se investigan, impactando las barreras de contención y posteriormente con otro camión provocando una explosión, lo que derivó en daños a siete automóviles que circulaban por el lugar.

"A raíz de la colisión y posterior emergencia, el fuego alcanzó además a algunos vehículos que se encontraban al interior de un recinto colindante y afectó un domo existente en el sector. Actualmente el incendio se mantiene activo y está siendo combatido por personal de Bomberos", agregó.

Por último, Vielma afirmó que Carabineros mantiene aislado el sitio del suceso y se han efectuado cortes de tránsito en los accesos al sector con la finalidad de resguardar la seguridad de la comunidad y facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.