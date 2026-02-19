 Informan que habrá cortes de luz en 9 comunas de la Región Metropolitana para las próximas horas - Chilevisión
Minuto a minuto
Un herido en riesgo vital: Actualizan información sobre heridos en ex Posta Central por incendio y explosión en Renca El crudo relato de conductor que iba detrás de camión que explotó en Renca: “Mucha gente quedó atrapada” Este es el lugar exacto en el que se desató la tragedia en Renca: Tres muertos y varios heridos Explosión en Renca: Minsal llama a afectados por el humo a seguir recomendaciones por incendio Se descarta origen en empresa: Carabineros revela la causa de la explosión e incendio en Renca
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
19/02/2026 09:39

Informan que habrá cortes de luz en 9 comunas de la Región Metropolitana para las próximas horas

El viernes 20, las comunas afectadas serán Independencia, Providencia, Maipú, La Florida, La Granja, San Miguel, Pudahuel, Cerro Navia y Lo Prado. 

Publicado por Josefina Vera

Enel, empresa a cargo del suministro eléctrico en la Región Metropolitana, anunció que habrá nuevos cortes de luz en la capital durante las próximas horas.

De acuerdo con el sitio web de la compañía, existen interrupciones programadas para este viernes 20 de febrero en 9 comunas de la RM.

Las comunas afectadas son Independencia, Providencia, Maipú, La Florida, La Granja, San Miguel, Pudahuel, Cerro Navia y Lo Prado. 

Anuncian cortes de luz para comunas de la Región Metropolitana

La Florida: Viernes 20 de febrero desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

La Florida: Viernes 20 de febrero desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

La Granja: Viernes 20 de febrero desde las 09:30 hasta las 13:30 horas.

La Granja: Viernes 20 de febrero desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

San Miguel: Viernes 20 de febrero desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Providencia: Viernes 20 de febrero desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Independencia: Viernes 20 de febrero desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Lo Prado: Viernes 20 de febrero desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Cerro Navia: Viernes 20 de febrero desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Pudahuel: Viernes 20 de febrero desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Maipú: Viernes 20 de febrero desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bonos del IPS sin cobrar: Revisa con tu RUT acá si tienes dinero pendiente sin recibir

Lo último

Lo más visto

Fuerte explosión y posterior incendio en Renca: Hay fallecidos y heridos

Durante la mañana de este jueves, se reportó una fuerte explosión en la comuna de Renca, donde actualmente se genera un gran incendio

19/02/2026

“Es una falta de respeto”: Pdte. Boric visita Rapa Nui en medio de tensión y manifestaciones en su contra

El mandatario aterrizó por primera vez en Isla de Pascua, donde las autoridades locales criticaron su viaje a solo tres semanas de dejar el cargo.

19/02/2026

Informan que habrá cortes de luz en 9 comunas de la Región Metropolitana para las próximas horas

El viernes 20, las comunas afectadas serán Independencia, Providencia, Maipú, La Florida, La Granja, San Miguel, Pudahuel, Cerro Navia y Lo Prado. 

19/02/2026

Revelan segundo cómputo de rey y reina de Viña 2026: Sorpresas suben y favoritos caen

Los candidatos deben meterse en el top 10 de los más votados por el público para acceder a la votación de la prensa. En el cómputo anterior, la carrera la lideraba Skarleth Labra y Mateo Boccelli.

18/02/2026