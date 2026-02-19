Informan que habrá cortes de luz en 9 comunas de la Región Metropolitana para las próximas horas - Chilevisión

El viernes 20, las comunas afectadas serán Independencia, Providencia, Maipú, La Florida, La Granja, San Miguel, Pudahuel, Cerro Navia y Lo Prado.

Enel, empresa a cargo del suministro eléctrico en la Región Metropolitana, anunció que habrá nuevos cortes de luz en la capital durante las próximas horas.

De acuerdo con el sitio web de la compañía, existen interrupciones programadas para este viernes 20 de febrero en 9 comunas de la RM.

Las comunas afectadas son Independencia, Providencia, Maipú, La Florida, La Granja, San Miguel, Pudahuel, Cerro Navia y Lo Prado.

Anuncian cortes de luz para comunas de la Región Metropolitana

La Florida: Viernes 20 de febrero desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

La Florida: Viernes 20 de febrero desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

La Granja: Viernes 20 de febrero desde las 09:30 hasta las 13:30 horas.

La Granja: Viernes 20 de febrero desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

San Miguel: Viernes 20 de febrero desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Providencia: Viernes 20 de febrero desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Independencia: Viernes 20 de febrero desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Lo Prado: Viernes 20 de febrero desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Cerro Navia: Viernes 20 de febrero desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Pudahuel: Viernes 20 de febrero desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Maipú: Viernes 20 de febrero desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.