Explosión en Renca: Minsal llama a afectados por el humo a seguir recomendaciones por incendio - Chilevisión

El Ministerio de Salud hizo un llamado a los habitantes afectados de sectores aledaños al incendio a tomar ciertas precauciones por la presencia de humo.
El Ministerio de Salud dio a conocer una serie de recomendaciones para las personas que se encuentran en las zonas afectadas por el incendio, provocado por una fuerte explosión en la comuna de Renca.
Según información preliminar, la explosión se habría inciado por un accidente de tránsito de un camión de gas que derivó en el siniestro. En ese sentido, la autoridad sanitaria hizo un llamado a los afectados por el humo en sectores aledaños al incidente a adoptar una serie de recomendaciones.
Si estás en una de las zonas afectadas por el humo, sigue estas indicaciones:
Recuerda seguir las indicaciones de evacuación en caso de que la autoridad lo indique. Vecinos de Renca y comunas como Conchalí, Huechuraba y Quilicura deben considerar estas especificaciones.
