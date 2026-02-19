 Explosión en Renca: Minsal llama a afectados por el humo a seguir recomendaciones por incendio - Chilevisión
19/02/2026 11:19

Explosión en Renca: Minsal llama a afectados por el humo a seguir recomendaciones por incendio

El Ministerio de Salud hizo un llamado a los habitantes afectados de sectores aledaños al incendio a tomar ciertas precauciones por la presencia de humo.

Publicado por Lisette Pérez

El Ministerio de Salud dio a conocer una serie de recomendaciones para las personas que se encuentran en las zonas afectadas por el incendio, provocado por una fuerte explosión en la comuna de Renca.

Según información preliminar, la explosión se habría inciado por un accidente de tránsito de un camión de gas que derivó en el siniestro. En ese sentido, la autoridad sanitaria hizo un llamado a los afectados por el humo en sectores aledaños al incidente a adoptar una serie de recomendaciones.

Recomendaciones Minsal

Si estás en una de las zonas afectadas por el humo, sigue estas indicaciones:

  • Usa un pañuelo húmedo para cubrir nariz y boca, en caso de presencia abundante de humo.
  • Cierra puertas y ventanas para impedir que el humo ingrese a tu domicilio y cubre los espacios entre suelo y puerta con paños húmedos.
  • Evita realizar actividad física.
  • Ante síntomas como dificultad para respirar, mareos o conjuntivitis, llama a Salud Responde o consulta en un centro de salud.
  • Grupos de riesgo como embarazadas, niños y niñas, adultos mayores y pacientes asmáticos o con EPOC, eviten salir de su domicilio o exponerse al humo de manera directa.

Recuerda seguir las indicaciones de evacuación en caso de que la autoridad lo indique. Vecinos de Renca y comunas como Conchalí, Huechuraba y Quilicura deben considerar estas especificaciones.

