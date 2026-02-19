AHORA | Fuerte explosión de camión en Renca deja tres fallecidos y al menos diez heridos - Chilevisión

Según informó Carabineros, la fuerte explosión y posterior incendio en Renca dejó tres fallecidos y al menos diez heridos producto del fuego, quienes fueron enviados a distintos centros asistenciales y están recibiendo atención médica. Este procedimiento está todavía en desarrollo, y la cantidad tanto de heridos como de fallecidos podría actualizarse dentro de las últimas horas, según informa el General Víctor Vielma. Además, se mantiene aislado el sitio del suceso y se han efectuado cortes de tránsito en los accesos al sector para resguardar la seguridad de la comunidad y facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.