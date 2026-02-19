Salen a la luz nuevos registros de emergencia en Renca: Vecinos captan bola de fuego y explosiones - Chilevisión

Personal de Bomberos trabaja en contener el avance de las llamas.
En horas de la mañana de este miércoles se reportó un importante incendio y sucesivas explosiones en una planta química en Renca, en la Región Metropolitana.
Las llamas se extendieron rápidamente a los alrededores del recinto y afectaron a peatones y vehículos que circulaban por la autopista.
En pocos minutos comenzaron a circular decenas de registros que muestran una bola de fuego, siniestros y una enorme columna de humo negro visible desde distintos puntos de la capital.