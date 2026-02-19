 Salen a la luz nuevos registros de emergencia en Renca: Vecinos captan bola de fuego y explosiones - Chilevisión
Un herido en riesgo vital: Actualizan información sobre heridos en ex Posta Central por incendio y explosión en Renca El crudo relato de conductor que iba detrás de camión que explotó en Renca: "Mucha gente quedó atrapada" Este es el lugar exacto en el que se desató la tragedia en Renca: Tres muertos y varios heridos Explosión en Renca: Minsal llama a afectados por el humo a seguir recomendaciones por incendio Se descarta origen en empresa: Carabineros revela la causa de la explosión e incendio en Renca
19/02/2026 09:41

Salen a la luz nuevos registros de emergencia en Renca: Vecinos captan bola de fuego y explosiones

Personal de Bomberos trabaja en contener el avance de las llamas.

En horas de la mañana de este miércoles se reportó un importante incendio y sucesivas explosiones en una planta química en Renca, en la Región Metropolitana.

Las llamas se extendieron rápidamente a los alrededores del recinto y afectaron a peatones y vehículos que circulaban por la autopista.

En pocos minutos comenzaron a circular decenas de registros que muestran una bola de fuego, siniestros y una enorme columna de humo negro visible desde distintos puntos de la capital.

Bonos del IPS sin cobrar: Revisa con tu RUT acá si tienes dinero pendiente sin recibir

Fuerte explosión y posterior incendio en Renca: Hay fallecidos y heridos

Durante la mañana de este jueves, se reportó una fuerte explosión en la comuna de Renca, donde actualmente se genera un gran incendio

19/02/2026

"Es una falta de respeto": Pdte. Boric visita Rapa Nui en medio de tensión y manifestaciones en su contra

El mandatario aterrizó por primera vez en Isla de Pascua, donde las autoridades locales criticaron su viaje a solo tres semanas de dejar el cargo.

19/02/2026

Informan que habrá cortes de luz en 9 comunas de la Región Metropolitana para las próximas horas

El viernes 20, las comunas afectadas serán Independencia, Providencia, Maipú, La Florida, La Granja, San Miguel, Pudahuel, Cerro Navia y Lo Prado. 

19/02/2026

Revelan segundo cómputo de rey y reina de Viña 2026: Sorpresas suben y favoritos caen

Los candidatos deben meterse en el top 10 de los más votados por el público para acceder a la votación de la prensa. En el cómputo anterior, la carrera la lideraba Skarleth Labra y Mateo Boccelli.

18/02/2026
