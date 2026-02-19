 El crudo relato de conductor que iba detrás de camión que explotó en Renca: “Mucha gente quedó atrapada” - Chilevisión
Minuto a minuto
Un herido en riesgo vital: Actualizan información sobre heridos en ex Posta Central por incendio y explosión en Renca El crudo relato de conductor que iba detrás de camión que explotó en Renca: “Mucha gente quedó atrapada” Este es el lugar exacto en el que se desató la tragedia en Renca: Tres muertos y varios heridos Explosión en Renca: Minsal llama a afectados por el humo a seguir recomendaciones por incendio Se descarta origen en empresa: Carabineros revela la causa de la explosión e incendio en Renca
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
19/02/2026 11:31

El crudo relato de conductor que iba detrás de camión que explotó en Renca: “Mucha gente quedó atrapada”

Juan Carlos es el conductor que iba detrás del camión de gas que explotó en Renca, luego de que se volcara su carga sobre la pista. En conversación con CHV Noticias, reveló que presenció el momento exacto cuando la carga se desprendio de la maquinaria, volcándose sobre las barras New Jersey, para segundos más tarde desprender una nube de gas y terminara explotando. "Mucha gente quedó atrapada, otra gente que venia en un bus empezó a escapar por los vidrios, yo me cubri con una barra New Jersey, el vehiculo quedo calcinado", indicó, agregando que fue "una explosion gigante como en las peliculas".

Lo más visto

Fuerte explosión y posterior incendio en Renca: Hay fallecidos y heridos

Durante la mañana de este jueves, se reportó una fuerte explosión en la comuna de Renca, donde actualmente se genera un gran incendio

19/02/2026

“Es una falta de respeto”: Pdte. Boric visita Rapa Nui en medio de tensión y manifestaciones en su contra

El mandatario aterrizó por primera vez en Isla de Pascua, donde las autoridades locales criticaron su viaje a solo tres semanas de dejar el cargo.

19/02/2026

Informan que habrá cortes de luz en 9 comunas de la Región Metropolitana para las próximas horas

El viernes 20, las comunas afectadas serán Independencia, Providencia, Maipú, La Florida, La Granja, San Miguel, Pudahuel, Cerro Navia y Lo Prado. 

19/02/2026

Revelan segundo cómputo de rey y reina de Viña 2026: Sorpresas suben y favoritos caen

Los candidatos deben meterse en el top 10 de los más votados por el público para acceder a la votación de la prensa. En el cómputo anterior, la carrera la lideraba Skarleth Labra y Mateo Boccelli.

18/02/2026
Publicidad