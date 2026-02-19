El crudo relato de conductor que iba detrás de camión que explotó en Renca: “Mucha gente quedó atrapada” - Chilevisión

Juan Carlos es el conductor que iba detrás del camión de gas que explotó en Renca, luego de que se volcara su carga sobre la pista. En conversación con CHV Noticias, reveló que presenció el momento exacto cuando la carga se desprendio de la maquinaria, volcándose sobre las barras New Jersey, para segundos más tarde desprender una nube de gas y terminara explotando. "Mucha gente quedó atrapada, otra gente que venia en un bus empezó a escapar por los vidrios, yo me cubri con una barra New Jersey, el vehiculo quedo calcinado", indicó, agregando que fue "una explosion gigante como en las peliculas".