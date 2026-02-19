Detallan riesgos por humo de explosión en Renca: Estos son los síntomas que advierte el Seremi de salud - Chilevisión

El Seremi de salud de Santiago, Roberto Acosta, detalló los peligros que conlleva respirar el humo de la explosión e incendio en Renca. Si bien la autoridad sanitaria subrayó que el humo "no es más tóxico que en incendios tradiiconales", sí indicó que la dificultad respiratoria y la tos en exceso al punto de agotamiento son los principales síntomas que hay que considerar para dirigirse a un centro asistencial. Asimismo, la recomendación para los habitantes cercanos a la zona del siniestro y sectores aledaños es usar mascarilla.