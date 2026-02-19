 Detallan riesgos por humo de explosión en Renca: Estos son los síntomas que advierte el Seremi de salud - Chilevisión
Minuto a minuto
Allanan domicilios de exejecutivos de Codelco en investigación por tragedia en El Teniente Encuentra cuerpo enterrado en casa de Estación Central: Tendría relación a facción del Tren de Aragua “Un compañero se quemó, fue horrrible”: Trabajadores relatan dramáticos momentos por explosión en Renca Insólito registro: Revelan nuevo intento de secuestro en Independecia en menos de 24 horas A un mes del incendio: Intentan levantar una escuela modular en Punta de Parra antes del inicio de clases
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
19/02/2026 12:04

Detallan riesgos por humo de explosión en Renca: Estos son los síntomas que advierte el Seremi de salud

El Seremi de salud de Santiago, Roberto Acosta, detalló los peligros que conlleva respirar el humo de la explosión e incendio en Renca. Si bien la autoridad sanitaria subrayó que el humo "no es más tóxico que en incendios tradiiconales", sí indicó que la dificultad respiratoria y la tos en exceso al punto de agotamiento son los principales síntomas que hay que considerar para dirigirse a un centro asistencial. Asimismo, la recomendación para los habitantes cercanos a la zona del siniestro y sectores aledaños es usar mascarilla.

Lo más visto

“Un compañero se quemó, fue horrrible”: Trabajadores relatan dramáticos momentos por explosión en Renca

CHV Noticias conversó con dos testigos que se encontraban en una empresa ubicada en el sector incendiado. Ambos relataron cómo vivieron los duros momentos durante el siniestro.

19/02/2026

Fuerte explosión y posterior incendio en Renca: Hay fallecidos y heridos

Durante la mañana de este jueves, se reportó una fuerte explosión en la comuna de Renca, donde actualmente se genera un gran incendio

19/02/2026

“Es una falta de respeto”: Pdte. Boric visita Rapa Nui en medio de tensión y manifestaciones en su contra

El mandatario aterrizó por primera vez en Isla de Pascua, donde las autoridades locales criticaron su viaje a solo tres semanas de dejar el cargo.

19/02/2026

Revelan segundo cómputo de rey y reina de Viña 2026: Sorpresas suben y favoritos caen

Los candidatos deben meterse en el top 10 de los más votados por el público para acceder a la votación de la prensa. En el cómputo anterior, la carrera la lideraba Skarleth Labra y Mateo Boccelli.

18/02/2026
Publicidad