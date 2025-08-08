“La maldad que tienen estos…”: Micrófono abierto expuso duro descargo de Rodrigo Mundaca - Chilevisión

El gobernador de la región de Valparaíso emitió una serie de comentarios en contra de los consejeros regionales del Partido Republicano, desatando el rechazo del partido.

Un duro descargo del gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca (Ind.-FA), quedó al descubierto durante el pleno 912 del consejo regional.

En esa instancia, la autoridad lanzó una serie de críticas a los consejeros regionales del Partido Republicano, al parecer sin notar que su micrófono estaba encendido.

"Este pleno es mucho peor que el anterior, en el anterior los huevones te hu…, pero no tenían la maldad que tienen estos c…”, se habría escuchado en la instancia.

El duro descargo de Rodrigo Mundaca

"Duro, cansado... siempre es dura esta hu... Larga, pesada. Vo cachái. Puros hu... mirándote y están conspirando para c...", manifestó Mundaca, según constató El Mercurio.

En relación con los miembros del Partido Republicano, acusó que “están pensando en cómo ir a la Contraloría, en cómo meterte juicio. Un hu… nos dice: 'No, que tenemos que hablar con gente del piño Barchiesi que te quiere c…'".

El registro quedó grabado y rápidamente fue difundido en redes sociales, generando el rechazo del partido aludido por el gobernador.

La respuesta del Partido Republicano

Fue la misma diputada Chiara Barchiesi quien salió a responder a los dichos de la autoridad a través de su cuenta de Instagram.

“Me siento orgullosa del piño Barquiesi. Por favor, vean esto”, partió diciendo la parlamentaria, para luego enseñar el registro del momento.

Luego de los dichos de Mundaca, la diputada señaló: “Fino y elegante. Me siento orgullosa de la bancada de cores republicanos acá en nuestra región de Valparaíso”.

“Por mucho que le moleste al gobernador Mundaka, lo vamos a seguir fiscalizando. Porque el poder no es un cheque en blanco”, sentenció.