 “La maldad que tienen estos…”: Micrófono abierto expuso duro descargo de Rodrigo Mundaca - Chilevisión
Minuto a minuto
“La maldad que tienen estos…”: Micrófono abierto expuso duro descargo de Rodrigo Mundaca Chofer tuvo rol clave: Así fue encontrado el empresario secuestrado en Quilicura 4 detenidos por secuestro de empresario en Quilicura: Dos mujeres, dos hombres y todos extranjeros Encuentran con vida a empresario secuestrado en Quilicura: Lo que se sabe de la liberación Investigan lo sucedido con empresario en Quilicura: Radiografía a los secuestros en Chile
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
08/08/2025 10:35

“La maldad que tienen estos…”: Micrófono abierto expuso duro descargo de Rodrigo Mundaca

El gobernador de la región de Valparaíso emitió una serie de comentarios en contra de los consejeros regionales del Partido Republicano, desatando el rechazo del partido.

Publicado por Gabriela Sambuceti

Un duro descargo del gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca (Ind.-FA), quedó al descubierto durante el pleno 912 del consejo regional.

En esa instancia, la autoridad lanzó una serie de críticas a los consejeros regionales del Partido Republicano, al parecer sin notar que su micrófono estaba encendido.

"Este pleno es mucho peor que el anterior, en el anterior los huevones te hu…, pero no tenían la maldad que tienen estos c…”, se habría escuchado en la instancia.

El duro descargo de Rodrigo Mundaca

"Duro, cansado... siempre es dura esta hu... Larga, pesada. Vo cachái. Puros hu... mirándote y están conspirando para c...", manifestó Mundaca, según constató El Mercurio.

En relación con los miembros del Partido Republicano, acusó que “están pensando en cómo ir a la Contraloría, en cómo meterte juicio. Un hu… nos dice: 'No, que tenemos que hablar con gente del piño Barchiesi que te quiere c…'". 

El registro quedó grabado y rápidamente fue difundido en redes sociales, generando el rechazo del partido aludido por el gobernador.

La respuesta del Partido Republicano

Fue la misma diputada Chiara Barchiesi quien salió a responder a los dichos de la autoridad a través de su cuenta de Instagram.

“Me siento orgullosa del piño Barquiesi. Por favor, vean esto”, partió diciendo la parlamentaria, para luego enseñar el registro del momento.

Luego de los dichos de Mundaca, la diputada señaló: “Fino y elegante. Me siento orgullosa de la bancada de cores republicanos acá en nuestra región de Valparaíso”.

“Por mucho que le moleste al gobernador Mundaka, lo vamos a seguir fiscalizando.  Porque el poder no es un cheque en blanco”, sentenció.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono Dueña de Casa: Revisa con tu RUT si eres beneficiaria de los $452 mil

Lo último

Lo más visto

Chofer tuvo rol clave: Así fue encontrado el empresario secuestrado en Quilicura

El hombre fue abordado y subido a un auto por un grupo de desconocidos la mañana del jueves y fue hallado con vida la madrugada de este viernes.

08/08/2025

“Tiene mucha pena”: Destapan difícil momento de Pancha Merino por ruptura con Andrea Marrocchino

La actriz y el empresario italiano habrían puesto fin a su relación al poco tiempo después del cumpleaños de él, celebrado a mediados de julio.

08/08/2025

Bono Dueña de Casa: Revisa con tu RUT si eres beneficiaria de los $452 mil

Este bono se entrega mensualmente, en cuotas por dos años, y acceden de forma automática quienes cumplan los requisitos establecidos.

06/08/2025

¡En shock! Loreto Aravena fue sorprendida por Max Luksic con llamativo gesto en su cumpleaños

El alcalde de Huechuraba impactó a la actriz con una fiesta sorpresa a la que asistieron familiares y amigos, entre ellas Paz Bascuñán.

07/08/2025