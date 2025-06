¿Rodrigo Mundaca presidencial? Gobernador de Valparaíso dijo que tomará decisión después de primarias - Chilevisión

El gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, aseguró que no se siente representado por ninguno de los candidatos del oficialismo y no descartó postular a La Moneda.

El gobernador de la región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, no descartó ser candidato presencial en las elecciones de noviembre, lo que podría definir después de las primarias del oficialismo.

En entrevista con radio Pauta, Mundaca evitó dar algún "juicio de valor" sobre los candidatos Carolina Tohá (PPD), Gonzalo Winter (FA), Jeannette Jara (PC) y Jaime Mulet (FRSV), pero dijo no sentirse representado por ninguno.

En particular, el ingeniero agrónomo sostuvo que “nadie ha hablado de una ley de planta para los gobiernos regionales ni de la descentralización efectiva”.

Rodrigo Mundaca definirá candidatura después de primarias

El gobernador regional de Valparaíso aseguró que, de ser efectiva su candidatura, tendrá primero el apoyo de su movimiento Modatima, que le permitió llegar a su actual cargo en 2021 y fue reelecto en 2024.

“Cualquier decisión que tomemos la vamos a tomar post-29 (de junio)”, fecha en que se realizarán las elecciones primarias.

Al ser consultado sobre esta eventual postulación a La Moneda, Mundaca destacó que “no hay nada más honroso que conducir los destinos de una nación (…) No me podría negar a una situación de esa naturaleza, jamás”.