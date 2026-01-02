 “Hablo con...”: Nano Calderón se sinceró sobre su relación con Kel tras presunta reconciliación - Chilevisión
02/01/2026 12:13

“Hablo con...”: Nano Calderón se sinceró sobre su relación con Kel tras presunta reconciliación

Un internauta le preguntó directamente si hablaba con su hermana, Kel, y Nano respondió al respecto.

Publicado por CHV Noticias

Este jueves, Nano Calderón se pronunció respecto de rumores que aseguraban que se había reconciliado con su hermana, Kel Calderón.

A través de su cuenta de Instagram, el empresario activó una caja de preguntas donde un usuario preguntó: "¿Hablas con tu hermana?".

¿Nano y Kel Calderón se reconciliaron?

Al respecto, Nano entre bromas, respondió: "No, pero hablo con la tuya", y acompañó la publicación con un meme.

El distanciamiento entre Nano y Kel Calderón se remonta al año 2020 cuando ocurrió un grave incidente donde el padre de ambos, Hernán, fue apuñalado por Nano y la influencer apoyó a su progenitor.

Dicha situación volvió a resurgir en abril de 2025 cuando Nano Calderón publicó su versión de los hechos, en donde acusó a su padre de haber acosado a Rebeca Naranjo, su pareja, y desde entonces, el empresario ha dejado en claro que la enemistad con su hermana se remonta desde hace años.

Revisa la publicación de Instagram:

