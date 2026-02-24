Emiten aviso por tormentas eléctricas en 5 regiones del país por "inestabilidad atmosférica" - Chilevisión

Según informó el organismo, un aviso se emite cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".

La Dirección Meteorológica de Chile publicó este martes un aviso por probables tormentas eléctricas que afectarán a cinco regiones del país debido a una condición de "inestabilidad atmosférica".

Según la institución, el pronóstico emitido a eso del mediodía prevé que el fenómeno comenzará hoy y se extenderá hasta la noche del jueves 26 de febrero.

Tormentas eléctricas en 5 regiones del país

Las tormentas eléctricas tendrán especial impacto en sectores cordilleranos y precordilleranos de las siguientes regiones:

Región de Arica y Parinacota : Cordillera | Miércoles y jueves. Región de Tarapacá: Cordillera | Miércoles y jueves Región de Antofagasta: Precordillera, Precordillera Salar y Cordillera | Martes y miércoles Región de Atacama: Precordillera, el martes; y Cordillera el martes y miércoles Región de Coquimbo: Cordillera | Martes



