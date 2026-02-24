 Emiten aviso por tormentas eléctricas en 5 regiones del país por "inestabilidad atmosférica" - Chilevisión
24/02/2026 16:00

Emiten aviso por tormentas eléctricas en 5 regiones del país por "inestabilidad atmosférica"

Según informó el organismo, un aviso se emite cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".

Publicado por CHV Noticias

La Dirección Meteorológica de Chile publicó este martes un aviso por probables tormentas eléctricas que afectarán a cinco regiones del país debido a una condición de "inestabilidad atmosférica".

Según la institución, el pronóstico emitido a eso del mediodía prevé que el fenómeno comenzará hoy y se extenderá hasta la noche del jueves 26 de febrero.

Tormentas eléctricas en 5 regiones del país

Las tormentas eléctricas tendrán especial impacto en sectores cordilleranos y precordilleranos de las siguientes regiones:

    • Región de Arica y Parinacota: Cordillera | Miércoles y jueves.
    • Región de Tarapacá: Cordillera | Miércoles y jueves
    • Región de Antofagasta: Precordillera, Precordillera Salar y Cordillera | Martes y miércoles
    • Región de Atacama: Precordillera, el martes; y Cordillera el martes y miércoles
    • Región de Coquimbo: Cordillera | Martes

Según informó el organismo mediante un reporte, un aviso se emite cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".

