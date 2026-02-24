Impacto por ataque a balazos contra alcaldesa mexicana: Su hijo murió tras disparos en carretera - Chilevisión

Según detalló la Fiscalía, el hecho ocurrió en la ruta que une a las ciudades de Hermosillo y Mazatlán, al norte de México.

La prensa mexicana reportó este martes un ataque armado contra la alcaldesa de Bacanora, Nora Biebrich, cuando transitaba por una carretera junto a su hijo.

Según detalló el fiscal de Sonora, Gustavo Salas Sánchez, el hecho ocurrió aproximadamente en el kilómetro 60 de la ruta que une a las ciudades de Hermosillo y Mazatlán.

De acuerdo a información preliminar, el vehículo en que se movilizaba Biebrich intentó adelantar a otro automóvil que no los dejaba pasar. Al pasarlo, el vehículo los alcanza y comienza a dispararle al conductor del auto de la funcionaria.

A raíz de lo anterior, el hijo de la alcaldesa murió producto de las graves heridas. "En estos momentos, no tenemos ningún dato que nos permita suponer que fue un ataque directo en contra de la presidenta municipal", precisó el fiscal.

Si bien Biebrich terminó con algunos golpes en su cuerpo, su estado de salud no sería de gravedad. Los Servicios Periciales se encuentran en el lugar de los hechos.