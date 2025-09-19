“Por fin una autoridad que...”: Así fue el aplaudido pie de cueca de la alcaldesa Ripamonti - Chilevisión

La alcaldesa Macarena Ripamonti inauguró las Ramadas del Sporting en Viña del Mar con un pie de cueca junto al folclorista Alan Zúñiga, recibiendo aplausos en redes sociales.

En medio de las celebraciones de Fiestas Patrias en Viña del Mar, la alcaldesa Macarena Ripamonti protagonizó un aplaudido pie de cueca durante la inauguración de las tradicionales Ramadas del Sporting.

La jefa comunal compartió en sus redes sociales el registro del momento, donde expresó: “El orgullo de ser chilenos y viñamarinos. Dimos inicio a la fiesta familiar más importante de la región”.

Ripamonti además destacó la masiva asistencia de vecinos y vecinas, y agradeció al folclorista viñamarino Alan Zúñiga, quien la acompañó en el baile. “Fueron miles los vecinos que nos acompañaron a dar el primer pie de cueca, un hermoso baile que compartimos junto a @alan.zunigar”, escribió.

"Una autoridad que sí baila cueca"

"¡Qué seca! Se nota la preparación, el vestido, los movimientos, ¡felicidades!", "esta sí que es cueca", fueron algunos de los comentarios que recibió la autoridad.

