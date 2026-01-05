Tiene 85 años y viviría en una pieza: Aseguran que esposo de Perla Ilich habría abandonado a su madre - Chilevisión

A esto se suman las declaraciones de David, uno de los hijos mayores de Nino Morales, quien también acusó a su padre de abandonarlo.
Este domingo, Nino Morales, esposo de Perla Ilich, fue acusado por su hijo, David, de haberlo abandonado en el último capítulo de Primer Plano, y en ese contexto se reveló que su madre viviría la misma situación.
Al respecto, el músico y empresario respondió con todo y aseguró que se hace cargo de ella al igual que su hermano mayor, mientras que es Ilich quien no tiene relación con su suegra.
La mujer tiene 85 años y vive "en el abandono" en una pequeña pieza ubicada en la comuna de La Cisterna, según expuso el reporteo de Primer Plano. Al respecto, David, hijo de Morales, mencionó: "Siempre estuvo ahí mi abuela, la veo seguido".
Por su parte, Teresa Stefanovic, exesposa de Nino, señaló: "Ella tiene contacto con sus nietos, es la única que los está llamando constantemente a ellos dos".
Es por ello que el esposo de Perla Ilich se defendió con todo y aseguró que "no. Eso es totalmente falso, es mi mamá. Esto no es para vanagloriarme a mí o a mi hermano, pero nosotros dos nos dedicamos a pagarle el arriendo, a llevarle a comida".
En esa misma línea, Morales agregó: "Mi mamá es una persona ya mayor, tiene 85 años. Yo vivo lejos, ella vive en Gran Avenida, yo no puedo ir todos los días", y también precisó que la última vez que la visitó fue hace dos semanas.
Finalmente, Perla admitió que es ella quien no tiene relación con su suegra: "Cuando una abuela no es presente, cuando una abuela es un poco violenta, cuando una abuela es una mujer que insultó a tu niña, a tu primera hija cuando nació y dijo que 'ojalá se muera' y que no llegue al año de vida", cerró.