Tiene 85 años y viviría en una pieza: Aseguran que esposo de Perla Ilich habría abandonado a su madre - Chilevisión

A esto se suman las declaraciones de David, uno de los hijos mayores de Nino Morales, quien también acusó a su padre de abandonarlo.

Este domingo, Nino Morales, esposo de Perla Ilich, fue acusado por su hijo, David, de haberlo abandonado en el último capítulo de Primer Plano, y en ese contexto se reveló que su madre viviría la misma situación.

Al respecto, el músico y empresario respondió con todo y aseguró que se hace cargo de ella al igual que su hermano mayor, mientras que es Ilich quien no tiene relación con su suegra.

¿Qué dijo Nino Morales sobre el presunto abandono a su madre?

La mujer tiene 85 años y vive "en el abandono" en una pequeña pieza ubicada en la comuna de La Cisterna, según expuso el reporteo de Primer Plano. Al respecto, David, hijo de Morales, mencionó: "Siempre estuvo ahí mi abuela, la veo seguido".

Por su parte, Teresa Stefanovic, exesposa de Nino, señaló: "Ella tiene contacto con sus nietos, es la única que los está llamando constantemente a ellos dos".

Es por ello que el esposo de Perla Ilich se defendió con todo y aseguró que "no. Eso es totalmente falso, es mi mamá. Esto no es para vanagloriarme a mí o a mi hermano, pero nosotros dos nos dedicamos a pagarle el arriendo, a llevarle a comida".

En esa misma línea, Morales agregó: "Mi mamá es una persona ya mayor, tiene 85 años. Yo vivo lejos, ella vive en Gran Avenida, yo no puedo ir todos los días", y también precisó que la última vez que la visitó fue hace dos semanas.

Finalmente, Perla admitió que es ella quien no tiene relación con su suegra: "Cuando una abuela no es presente, cuando una abuela es un poco violenta, cuando una abuela es una mujer que insultó a tu niña, a tu primera hija cuando nació y dijo que 'ojalá se muera' y que no llegue al año de vida", cerró.

Revisa el último capítulo de Primer Plano: