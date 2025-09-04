 Choque de camiones provoca cierre total de túnel Lo Prado y taco kilométrico en Ruta 68 - Chilevisión
04/09/2025 10:48

Choque de camiones provoca cierre total de túnel Lo Prado y taco kilométrico en Ruta 68

De acuerdo a lo dicho por las autoridades de transporte y Carabineros, el corte total del túnel se podría prolongar por 4 horas.

Publicado por CHV Noticias

Durante la mañana de este jueves se produjo un accidente de gran embergadura luego que dos vehículos de alto tonelaje colisionaran en la Ruta 68 a la altura del túnel Lo Prado.

Tras el suceso, personal de la SIAT de Carabineros llegó al lugar para realizar las primeras dilgencias, obligando a suspender el tránsito en el sector y desviándolo al enlace Panguiles hacia cuesta Barriga.

Desde el ministerio de Transporte y Telecomunicaciones informaron que el túnel se encuentra completamente cerrado con un corte total.

En desarrollo...

