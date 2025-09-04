Choque de camiones provoca cierre total de túnel Lo Prado y taco kilométrico en Ruta 68 - Chilevisión

De acuerdo a lo dicho por las autoridades de transporte y Carabineros, el corte total del túnel se podría prolongar por 4 horas.
Durante la mañana de este jueves se produjo un accidente de gran embergadura luego que dos vehículos de alto tonelaje colisionaran en la Ruta 68 a la altura del túnel Lo Prado.
Tras el suceso, personal de la SIAT de Carabineros llegó al lugar para realizar las primeras dilgencias, obligando a suspender el tránsito en el sector y desviándolo al enlace Panguiles hacia cuesta Barriga.
Desde el ministerio de Transporte y Telecomunicaciones informaron que el túnel se encuentra completamente cerrado con un corte total.
En desarrollo...
REITERAMOS (09:51). CORTE TOTAL en acceso a túnel Lo Prado hacia Santiago en #Ruta68, debido a una colisión de vehículos de alto tonelaje. Todo el flujo de la Ruta 68 es desviado en enlace Panguiles hacia la cuesta Barriga/Lo Prado. Congestión muy alta #Curacaví https://t.co/7p71zFlyr3 pic.twitter.com/c132DnJbie— TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) September 4, 2025