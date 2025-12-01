 “Me he sentido como una malabarista”: Karla Constant se sinceró tras quiebre matrimonial - Chilevisión
Minuto a minuto
Incendio afecta histórico edificio de local comercial en cercanías de Plaza de Armas Pasó la noche en el fuselaje: La historia del rescatista del “Milagro de los Andes” que murió a los 81 años Tensión en la frontera: Reportan incidentes entre migrantes y policía peruana Kast usa una foto antigua en Perú para ilustrar una situación actual en Chile “Por las que aún podemos salvar”: Hermana de Krishna Aguilera lanzó proyecto para mujeres desaparecidas
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
01/12/2025 16:18

“Me he sentido como una malabarista”: Karla Constant se sinceró tras quiebre matrimonial

La animadora negó los rumores que aseguraban que el quiebre matrimonial con Andrés Vilaseca se había generado por su carga de trabajo y aseguró que prefiere estar sola durante un tiempo.

Publicado por CHV Noticias

Este lunes, Karla Constant se sinceró sobre su separación con el publicista Andrés Vilaseca, con quien estuvo casa durante más de 10 años y abordó los detalles del quiebre.

La animadora se separó en enero y catalogó este año como "super duro". También habló en extenso sobre cómo ha vivido su soltería, si le cierra las puertas al amor o no, y sus planes a futuro.

¿Qué dijo Karla Constant?

En conversación con Revista Velvet, Constant señaló: "Yo vivo la vida como viene y cuando me enamoro, me enamoro completamente. Y viví apasionadamente los doce años de matrimonio… Sé que amé mucho y también me sentí profundamente amada".

Respecto de las razones del quiebre, la conductora negó los rumores que rondaron durante el último tiempo: "Mi trabajo no tiene nada que ver con esto. Aunque asumo que, en estos dos años de ir y venir, me he sentido como una malabarista, en el sentido de que quería que todo funcionara bien, perfecto".

"¿Sabes algo? Estoy sola por primera vez en mi vida. Por eso quiero tomar el tiempo necesario para estar conmigo misma. Antes le tenía mucho miedo a la soledad. ¿Sobre una nueva relación? Por el momento, no", sentenció la animadora.

Sin embargo, Constant tampoco le cierra las puertas definitivamente al amor y explicó que este proceso en soledad se debe a un periodo en donde quiere analizar algunos aspectos de su vida.

"Por el momento no porque el local está en remodelación hasta nuevo aviso. Hay cosas que quiero revisar, pensar por ejemplo en cómo me gustaría vivir mi próxima relación de pareja", explicó.

Además, la comunicadora explicó que siempre ha estado en relaciones amorosas desde que tiene 12 años: "A los 50 te sacas muchas mochilas innecesarias y ahora siento que estoy viviendo mi mejor momento. Mi mejor etapa", cerró.

Publicidad

Destacamos

Lo último

Lo más visto

Madre de reo decapitado en Concepción demandó al Estado y exige casi $300 millones

Vincent González Aguirre fue asesinado por su compañero de celda Diego Valdés San Martín el pasado 9 de diciembre de 2024.

01/12/2025

Tensión en la frontera: Reportan incidentes entre migrantes y policía peruana

En medio de ese contexto, en su intento por dejar nuestro país, migrantes indocumentados empujaron y forcejaron con la policía peruana.

01/12/2025

Enel anuncia cortes de luz en 13 comunas de Santiago este martes 2 de diciembre

Recoleta, Independencia, Renca, Quinta Normal, Providencia, Lo Barnechea, Las Condes, Ñuñoa, Santiago, Cerrillos, Lo Espejo, Maipú y La Florida serán las comunas afectadas.

01/12/2025

Fueron casi 20 disparos: Un muerto y un herido dejó una balacera en Lo Espejo

Se investiga ajuste de cuentas, donde la persona lesionada sería un vecino que no tendría nada que ver en el asunto.

01/12/2025