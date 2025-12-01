“Me he sentido como una malabarista”: Karla Constant se sinceró tras quiebre matrimonial - Chilevisión

La animadora negó los rumores que aseguraban que el quiebre matrimonial con Andrés Vilaseca se había generado por su carga de trabajo y aseguró que prefiere estar sola durante un tiempo.

Este lunes, Karla Constant se sinceró sobre su separación con el publicista Andrés Vilaseca, con quien estuvo casa durante más de 10 años y abordó los detalles del quiebre.

La animadora se separó en enero y catalogó este año como "super duro". También habló en extenso sobre cómo ha vivido su soltería, si le cierra las puertas al amor o no, y sus planes a futuro.

¿Qué dijo Karla Constant?

En conversación con Revista Velvet, Constant señaló: "Yo vivo la vida como viene y cuando me enamoro, me enamoro completamente. Y viví apasionadamente los doce años de matrimonio… Sé que amé mucho y también me sentí profundamente amada".

Respecto de las razones del quiebre, la conductora negó los rumores que rondaron durante el último tiempo: "Mi trabajo no tiene nada que ver con esto. Aunque asumo que, en estos dos años de ir y venir, me he sentido como una malabarista, en el sentido de que quería que todo funcionara bien, perfecto".

"¿Sabes algo? Estoy sola por primera vez en mi vida. Por eso quiero tomar el tiempo necesario para estar conmigo misma. Antes le tenía mucho miedo a la soledad. ¿Sobre una nueva relación? Por el momento, no", sentenció la animadora.

Sin embargo, Constant tampoco le cierra las puertas definitivamente al amor y explicó que este proceso en soledad se debe a un periodo en donde quiere analizar algunos aspectos de su vida.

"Por el momento no porque el local está en remodelación hasta nuevo aviso. Hay cosas que quiero revisar, pensar por ejemplo en cómo me gustaría vivir mi próxima relación de pareja", explicó.

Además, la comunicadora explicó que siempre ha estado en relaciones amorosas desde que tiene 12 años: "A los 50 te sacas muchas mochilas innecesarias y ahora siento que estoy viviendo mi mejor momento. Mi mejor etapa", cerró.