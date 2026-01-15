 “Me felicitó”: Chilena desclasificó inesperada conversación que tuvo con Nicole Kidman en Punta Arenas - Chilevisión
Minuto a minuto
Fiscalía indica que asesinato de Julia Chuñil es el tercero que se comete en su propia casa Encuentran a adulto mayor golpeado en su hogar: Es vecino de Julia Chuñil y declaró contra Javier Troncoso Fiscalía reconstruyó lo sucedido tras quiebre en el pacto de silencio: La cronología de la desaparición de Julia Chuñil Amparo Noguera declara por primera vez tras millonaria estafa: “El shock me impidió...” Las cartas que se barajan para el próximo gabinete de J.A. Kast: La mayoría son Independientes
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
15/01/2026 10:50

“Me felicitó”: Chilena desclasificó inesperada conversación que tuvo con Nicole Kidman en Punta Arenas

La actriz australiana, dueña de una de las trayectorias más aclamadas de Hollywood, visitó la ciudad austral antes de su viaje rumbo a la Antártica. Allí conversó con la administradora de una cafetería.

Publicado por Sebastián Leyton Ojeda

En medio del sorpresivo paso de Nicole Kidman por Punta Arenas, una emprendedora y residente de la ciudad sostuvo una conversación con la actriz cuando ella visitó su cafetería.

Se trata de Valeria Hormazábal, administradora de la cafetería especializada Vaho, ubicada en calle Magallanes esquina Avenida Colón, y que abrió las puertas en agosto de 2024.

Según relató la propietaria a La Prensa Austral, la intérprete australiana llegó acompañada de tres personas con la intención de pedir café para llevar, sin embargo, al ver "la tranquilidad" del local, decidieron quedarse. 

"Había solo dos personas dentro, así que se quedaron. Fueron muy amables y muy tranquilos", comentó. "La dejé tranquila, no la molesté. Ya antes de irse le pedí una foto y no hubo ningún problema".

Añadió que Kidman estuvo cerca de 20 minutos en el lugar, y que pidió un capuchino, además de un latte y dos cafés americanos para su grupo. Se sacó sus lentes oscuros solo cuando no había otros clientes.

“Me felicitó por la cafetería, me dijo que estaba hermosa y que le encantó el diseño, los vinilos, todo eso”, desclasificó con el medio. “Está guardado (el registro de la visita) en mis recuerdos y en mi celular", cerró Valeria.

Publicidad

Destacamos

Noticias

PGU aumenta en febrero 2026: Revisa el nuevo monto y a quiénes beneficia

Lo último

Lo más visto

“No es fácil”: Compañeros de Andrés Caniulef se quebraron en vivo al retomar programa tras muerte

Titi García-Huidobro estuvo a cargo de dar el vamos al espacio que compartía con el fallecido periodista. "Es una de las cosas más difíciles que he hecho", sinceró.

14/01/2026

¿Quiénes son los 4 detenidos por caso Julia Chuñil? Serán formalizados por desaparición y homicidio

Los detenidos corresponden a tres hijos de la víctima y a un exyerno, todos quienes serán puestos a disposición del tribunal durante esta jornada para su control de detención y posterior formalización.

14/01/2026

Influencer que criticó viaje a Egipto acusó a Naya Fácil por exponer a su hijo: “Podría traer problemas legales”

La influencer se enfrascó en una polémica con Belu Viaja luego de un intercambio de mensajes en redes sociales a raíz de su crítica al país africano. Sin embargo, ahora la creadora de contenido de viajes la acusó por exponer a su hijo.

14/01/2026

¿Quién mató a Daniela Maluenda? Video exclusivo revelaría momento del disparo a joven madre en Cartagena

Reportajes de CHV Noticias accedió a los registros de una cámara de seguridad que capturó el instante en que se investiga hubieran asesinaron a Daniela Maluenda, la mujer que murió cuando iba con su hijo de 3 años a bordo de un vehículo.

14/01/2026