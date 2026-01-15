“Me felicitó”: Chilena desclasificó inesperada conversación que tuvo con Nicole Kidman en Punta Arenas - Chilevisión

La actriz australiana, dueña de una de las trayectorias más aclamadas de Hollywood, visitó la ciudad austral antes de su viaje rumbo a la Antártica. Allí conversó con la administradora de una cafetería.

En medio del sorpresivo paso de Nicole Kidman por Punta Arenas, una emprendedora y residente de la ciudad sostuvo una conversación con la actriz cuando ella visitó su cafetería.

Se trata de Valeria Hormazábal, administradora de la cafetería especializada Vaho, ubicada en calle Magallanes esquina Avenida Colón, y que abrió las puertas en agosto de 2024.

Según relató la propietaria a La Prensa Austral, la intérprete australiana llegó acompañada de tres personas con la intención de pedir café para llevar, sin embargo, al ver "la tranquilidad" del local, decidieron quedarse.

"Había solo dos personas dentro, así que se quedaron. Fueron muy amables y muy tranquilos", comentó. "La dejé tranquila, no la molesté. Ya antes de irse le pedí una foto y no hubo ningún problema".

Añadió que Kidman estuvo cerca de 20 minutos en el lugar, y que pidió un capuchino, además de un latte y dos cafés americanos para su grupo. Se sacó sus lentes oscuros solo cuando no había otros clientes.

“Me felicitó por la cafetería, me dijo que estaba hermosa y que le encantó el diseño, los vinilos, todo eso”, desclasificó con el medio. “Está guardado (el registro de la visita) en mis recuerdos y en mi celular", cerró Valeria.