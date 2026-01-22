 “¿No les da vergüenza? No se les ha quemado nada”: Mujer increpa a supuestos falsos damnificados - Chilevisión
22/01/2026 22:48

“¿No les da vergüenza? No se les ha quemado nada”: Mujer increpa a supuestos falsos damnificados

Este jueves se conoció un video grabado en la ciudad de Concepción en el que una mujer increpa a un grupo de personas que estaba pidiendo ayuda y donaciones haciéndose pasar por damnificados. La denunciante los enfrenta afirmando que son sus familiares y que no han sido afectados por los incendios forestales. La situación fue repudiada por autoridades. Hasta el momento, son más de 20 mil los damnificados a causa de los siniestros y una de las formas de verificación ha sido mediante la ficha FIBE.

