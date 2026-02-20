Tienen 16 y 17 años: Menores de edad fueron detenidos tras robar un auto y chocar contra una casa en El Bosque - Chilevisión

Tras la detención, Carabineros logró incautar una serie de armas de fuego.

Durante la madrugada de este viernes se registró un robo que terminó con un seguimiento controlado, un accidente vehicular y la detención de dos menores de edad en la comuna de El Bosque.

Los hechos comenzaron en el sector de Portales con Los Mimbres en la comuna anteriormente mencionada, donde los delincuentes robaron un auto.

Los antecedentes de la detención

Preliminarmente, los primeros antecedentes apuntan a que los antisociales habrían utilizado armas de fuego para intimidar al conductor del vehículo que logró ser robado.

Tras dar aviso a Carabineros, se localizó el auto en Avenida Lo Martínez, a través del GPS, dando paso a un seguimiento controlado; sin embargo, los delincuentes habrían perdido el control del vehículo en Padre Hurtado con Los Sauces.

En ese punto chocaron contra el muro de una casa y se logró la detención de estas dos personas de 16 y 17 años que contaban con antecedentes penales y a quienes además se les incautaron dos armas de fuego, una de ellas a balines.

Finalmente, los individuos fueron puestos a disposición de la justicia.