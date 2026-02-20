 Tienen 16 y 17 años: Menores de edad fueron detenidos tras robar un auto y chocar contra una casa en El Bosque - Chilevisión
Minuto a minuto
Investigan secuestro de mujer en Santiago Centro: Captores pidieron $100 millones a su pareja para su liberación Cerca de 20 viviendas afectadas: ¿Qué es lo que se sabe sobre el incendio en un cité de Santiago Centro? Así fue el operativo de PDI que terminó con el hallazgo de cadáver en una maleta en Estación Central Pdte. Boric recibió millonario bono por metas cumplidas: ¿Quién lo autoriza y cuáles fueron los objetivos alcanzados? “Estamos desesperados”: El drama de los familiares que siguen buscando a heridos tras tragedia de Renca
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
20/02/2026 08:45

Tienen 16 y 17 años: Menores de edad fueron detenidos tras robar un auto y chocar contra una casa en El Bosque

Tras la detención, Carabineros logró incautar una serie de armas de fuego.

Publicado por CHV Noticias

Durante la madrugada de este viernes se registró un robo que terminó con un seguimiento controlado, un accidente vehicular y la detención de dos menores de edad en la comuna de El Bosque.

Los hechos comenzaron en el sector de Portales con Los Mimbres en la comuna anteriormente mencionada, donde los delincuentes robaron un auto.

Los antecedentes de la detención

Preliminarmente, los primeros antecedentes apuntan a que los antisociales habrían utilizado armas de fuego para intimidar al conductor del vehículo que logró ser robado.

Tras dar aviso a Carabineros, se localizó el auto en Avenida Lo Martínez, a través del GPS, dando paso a un seguimiento controlado; sin embargo, los delincuentes habrían perdido el control del vehículo en Padre Hurtado con Los Sauces.

En ese punto chocaron contra el muro de una casa y se logró la detención de estas dos personas de 16 y 17 años que contaban con antecedentes penales y a quienes además se les incautaron dos armas de fuego, una de ellas a balines.

Finalmente, los individuos fueron puestos a disposición de la justicia.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Mujeres y empleados jóvenes obtienen dos bonos en una semana: Consulta acá si recibes alguno

Lo último

Lo más visto

“Los voy a mandar a matar”: Helhue Sukni dio a conocer robo en casa de sus padres y amenazó a delincuentes

La mediática abogada, dio a conocer en redes sociales el robo que sufrieron sus padres en la comuna de Las Condes, donde su progenitor fue amarrado.

20/02/2026

Periodista se vuelve viral por despacho en estado de ebriedad: Habló de cafés e iguanas durante los JJOO de Invierno

Una periodista australiana llamada Danika Mason realizó un despacho bajo los efectos del alcohol mientras realizaba un reporte sobre los Juegos Olímpicos de Invierno.

20/02/2026

“Estamos desesperados”: El drama de los familiares que siguen buscando a heridos tras tragedia de Renca

El saldo de la fatal explosión es de cuatro muertos y más de una decena de lesionados, muchos de los cuales aún no han podido ser ubicados por sus familiares.

20/02/2026

Sismo sacudió a los habitantes de la región de Coquimbo: Revisa su magnitud y dónde fue el epicentro

Hasta el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructura o servicios básicos.

20/02/2026