“Ella nunca me soltó”: La emotiva despedida de Maura Rivera a su abuela tras fallecimiento - Chilevisión

La bailarina también recordó a su padre con una especial fotografía y reveló que Mark González tuvo un rol muy importante dentro de los actos fúnebres de su abuela.

Maura Rivera se refirió al fallecimiento de su abuela, quien murió a los 94 años el pasado martes 25 de noviembre y agradeció las muestras de cariño de sus seguidores.

La bailarina también aprovechó la instancia y recordó a su padre, Andrés Rivera, quien murió en agosto pasado a los 69 años tras ser atropellado en Puente Alto.

¿Qué dijo Maura Rivera sobre su abuela?

"Gracias por cada palabra que me han escrito. Mi abuela ya está descasando. Ayer la fuimos a despedir a Talca. Estaba viejita y extrañaba a su amor", señaló Maura Rivera a través de las historias de su cuenta de Instagram.

En esa misma línea, agregó: "A veces tenemos que soltar cuando ellos ya quieren partir. Tuvo una linda vida y no me cansaré nunca de agradecerle por darme un hogar lleno de amor, por siempre estar para sus nietas y hacerme una niña feliz con todo su cariño que me brindó".

Rivera acompañó el texto con una serie de imágenes con su abuela tanto de su infancia, como actuales y admitió: "En los momentos más fríos de mi infancia, ahí estuvo ella (...) De chiquitita me sostuvo. Ella nunca me soltó".

La bailarina reveló que su tía abuela aún sigue viva y tiene actualmente 96 años: "Muy conocida y querida en Talca. Profesora de arte premiada y destacada. Amor para ella" y luego compartió una fotografía de su padre, Andrés Rivera, quien murió tras ser atropellado en agosto pasado: "Y sí, ha sido un año desafiante", admitió.

Finalmente, la exRojo reveló registros donde aparece Mark González, su esposo, llevando el ataúd de su abuela durante los actos fúnebres y luego una imagen con su hijo mayor, Mark Junior, abrazándola en el cementerio.

