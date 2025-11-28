“Ella nunca me soltó”: La emotiva despedida de Maura Rivera a su abuela tras fallecimiento - Chilevisión

La bailarina también recordó a su padre con una especial fotografía y reveló que Mark González tuvo un rol muy importante dentro de los actos fúnebres de su abuela.
Maura Rivera se refirió al fallecimiento de su abuela, quien murió a los 94 años el pasado martes 25 de noviembre y agradeció las muestras de cariño de sus seguidores.
La bailarina también aprovechó la instancia y recordó a su padre, Andrés Rivera, quien murió en agosto pasado a los 69 años tras ser atropellado en Puente Alto.
"Gracias por cada palabra que me han escrito. Mi abuela ya está descasando. Ayer la fuimos a despedir a Talca. Estaba viejita y extrañaba a su amor", señaló Maura Rivera a través de las historias de su cuenta de Instagram.
En esa misma línea, agregó: "A veces tenemos que soltar cuando ellos ya quieren partir. Tuvo una linda vida y no me cansaré nunca de agradecerle por darme un hogar lleno de amor, por siempre estar para sus nietas y hacerme una niña feliz con todo su cariño que me brindó".
Rivera acompañó el texto con una serie de imágenes con su abuela tanto de su infancia, como actuales y admitió: "En los momentos más fríos de mi infancia, ahí estuvo ella (...) De chiquitita me sostuvo. Ella nunca me soltó".
La bailarina reveló que su tía abuela aún sigue viva y tiene actualmente 96 años: "Muy conocida y querida en Talca. Profesora de arte premiada y destacada. Amor para ella" y luego compartió una fotografía de su padre, Andrés Rivera, quien murió tras ser atropellado en agosto pasado: "Y sí, ha sido un año desafiante", admitió.
Finalmente, la exRojo reveló registros donde aparece Mark González, su esposo, llevando el ataúd de su abuela durante los actos fúnebres y luego una imagen con su hijo mayor, Mark Junior, abrazándola en el cementerio.