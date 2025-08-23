 Confirman trágica muerte del padre de Maura Rivera en Puente Alto - Chilevisión
23/08/2025 12:55

Confirman trágica muerte del padre de Maura Rivera en Puente Alto

El padre de Maura habría estado cruzando por un paso habilitado y con el semáforo en funcionamiento, momento en que fue atropellado por un motociclista.

Publicado por CHV Noticias

Durante la mañana de este sábado se informó la trágica muerte del padre de Maura Rivera tras haber sido víctima de un accidente de tránsito en Puente Alto.

Según inormación de CHV Noticias, los hechos ocurrieron cerca de la 1 de la madrugada en Avenida Gabriela en dirección oriente, luego de que una persona en motocicleta atropellara al padre de la ex Rojo en calle Coquimbo.

Murió padre de Maura Rivera en Puente Alto

El padre de Maura habría cruzado por un paso habilitado y con el semáforo en funcionamiento; pese a eso fue impactado y murió en el lugar debido a la gravedad de sus lesiones.

Tras el hecho, el motociclista fue detenido. 

Por el momento, Maura Rivera y Mark González, yerno de la víctima, no se han pronunciado sobre la noticia.

La pareja había decidido retornar a Miami durante los últimos días, donde disfrutaron del clima en la ciudad de Las Vegas, e incluso Maura había compartido videos junto a sus mascotas.

 







