La gran sorpresa de Mark González y sus hijos a Maura Rivera en su cumpleaños: “Me emocioné y me reí” - Chilevisión

La ex Rojo celebró este miércoles sus 40 años junto a sus hijos y su esposo Mark González, quienes le tenían preparado un regalo hecho con sus propias manos.

Maura Rivera celebró este miércoles sus 40 años y su esposo Mark González la sorprendió con un romántico gesto.

La ex Rojo reveló la sorpresa a través de Instagram, donde publicó una foto de regalos y cartas escritas por sus hijos y su esposo. "Gracias, mi amor, por la sorpresa", escribió la bailarina.

El romántico gesto de Mark Gónzalez

A través de las redes, Maura Rivera dejó ver que uno de los regalos era un video hecho por su familia.

"Qué lindo video me hicieron. ¡Gracias a todos! Me emocioné y me reí", reveló la bailarina.

Además, la ex Rojo publicó otra imagen para agradecer a todos quienes la saludaron en su día.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

"¡Hoy es mi día! Estoy de cumpleaños. Gracias a todos quienes me han saludado", escribió.