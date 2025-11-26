“Gracias por cuidarme”: Maura Rivera confirmó dolorosa pérdida familiar - Chilevisión

La bailarina informó la muerte de su abuela, quien la crió durante muchos años durante su infancia y destacó la importancia de dicha figura en su vida.

Este miércoles, Maura Rivera confirmó a través de redes sociales el fallecimiento de su abuela a los 94 años con un emotivo mensaje en redes sociales.

Se trata de una de las personas más importantes en la vida de la bailarina, dado que la crió durante muchos años y su deceso se produce tres meses después de que muriera su padre, Andrés Rivera, producto de un accidente de tránsito en Puente Alto.

Fallece abuela de Maura Rivera

A través de su cuenta de Instagram, Maura Rivera reveló: "Vuela a los brazos de tu amor, abuela. Ayer soltamos tu mano para que tu alma se eleve y descanse en paz ¡Gracias por tanto!".

En esa misma línea, agregó: "Gracias por dejar huellas imborrables en mi vida, en mi corazón y mente. Gracias por siempre tener un hogar para mí en los momentos que más lo necesité. Gracias por cuidarme y protegerme".

"Mi segunda mamá, quien también me crió. Buen viaje a la eternidad", sentenció la exRojo, acompañando la publicación con una serie de fotografías familiares.

La abuela de Rivera vivía en Talca junto a una de sus hermanas, quien tiene 95 años. Recientemente, logró viajar a Miami para visitarla.

Finalmente, durante una de las últimas visitas de Rivera a Chile, compartió registros en Instagram con ellas y las describió como "mujeres importantes y referentes en mi vida".

Revisa la publicación de Instagram: