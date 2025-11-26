 “Gracias por cuidarme”: Maura Rivera confirmó dolorosa pérdida familiar - Chilevisión
Minuto a minuto
AHORA | Democracia Cristiana suspende militancia de Eduardo Frei tras reunión con José Antonio Kast Senado despacha Ley de Presupuestos 2026: Se destinarán $5 mil millones más en seguridad Estudiante universitario atacó a profesor en Valparaíso: Docente fue trasladado a servicio asistencial Así fue la detención en la carretera Austral de hombre venezolano que acosaba a menor de 16 años en Osorno Vanessa Kaiser ante eventual llegada de Kast a La Moneda: “Nos van a hacer otro golpe de Estado”
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
26/11/2025 20:07

“Gracias por cuidarme”: Maura Rivera confirmó dolorosa pérdida familiar

La bailarina informó la muerte de su abuela, quien la crió durante muchos años durante su infancia y destacó la importancia de dicha figura en su vida.

Publicado por CHV Noticias

Este miércoles, Maura Rivera confirmó a través de redes sociales el fallecimiento de su abuela a los 94 años con un emotivo mensaje en redes sociales.

Se trata de una de las personas más importantes en la vida de la bailarina, dado que la crió durante muchos años y su deceso se produce tres meses después de que muriera su padre, Andrés Rivera, producto de un accidente de tránsito en Puente Alto.

Fallece abuela de Maura Rivera

A través de su cuenta de Instagram, Maura Rivera reveló: "Vuela a los brazos de tu amor, abuela. Ayer soltamos tu mano para que tu alma se eleve y descanse en paz ¡Gracias por tanto!".

En esa misma línea, agregó: "Gracias por dejar huellas imborrables en mi vida, en mi corazón y mente. Gracias por siempre tener un hogar para mí en los momentos que más lo necesité. Gracias por cuidarme y protegerme".

"Mi segunda mamá, quien también me crió. Buen viaje a la eternidad", sentenció la exRojo, acompañando la publicación con una serie de fotografías familiares.

La abuela de Rivera vivía en Talca junto a una de sus hermanas, quien tiene 95 años. Recientemente, logró viajar a Miami para visitarla.

Finalmente, durante una de las últimas visitas de Rivera a Chile, compartió registros en Instagram con ellas y las describió como "mujeres importantes y referentes en mi vida".

Revisa la publicación de Instagram:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Estos son todos los bonos estatales que puedes cobrar la última semana de noviembre

Lo último

Lo más visto

Detienen a sujeto extranjero que acosaba y amenazaba a menor de 16 años en Osorno

Tras la viralización del caso, se conoció que el hombre tenía denuncias en Bogotá, Colombia, por hechos muy similares. 

26/11/2025

Estudiante universitario atacó a profesor en Valparaíso: Docente fue trasladado a servicio asistencial

La víctima es un profesor del Departamento de Informática de la Universidad Federico Santa María y el agresor un estudiante de la carrera de ingeniería civil informática. 

26/11/2025

Centro de estudiantes se manifiesta por videos sexuales de estudiantes en aulas y frente a sus compañeros en la UC

Estos videos se grabaron en las instalaciones del campus San Joaquín de la mencionada casa de estudios y en presencia de sus propios compañeros. 

26/11/2025

Restos fueron llevados al Parque del Recuerdo: Entregan cuerpo de Eduardo Cruz-Coke a su exesposa

Este miércoles, el Servicio Médico Legal entregó a su exesposa el cuerpo de Eduardo Cruz-Coke, asesinado en el triple crimen de La Reina ocurrido a mediados de octubre.

26/11/2025