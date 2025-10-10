 “Quedó solita”: Maura Rivera reveló tierno gesto familiar tras muerte de su papá - Chilevisión
Minuto a minuto
AHORA | Niño de 10 años lleva dos días desaparecido tras salir de su casa en Estación Central "Cierra un capítulo": Familia Piñera Morel reacciona a informe de la DGAC por muerte del expresidente Operación Orión: Teletón aclara vínculo con hombre formalizado por almacenamiento de pornografía infantil Indagatoria por pedofilia impacta a Calama: Detienen a mujer que compartiría imágenes de su hija de 9 años Popular “monja” de TikTok rechaza acusaciones de estafa: “Jamás he lucrado con el hábito”
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
10/10/2025 12:16

“Quedó solita”: Maura Rivera reveló tierno gesto familiar tras muerte de su papá

La bailarina dio a conocer a través de sus redes sociales que su madre adoptó a la gatita que tenía su padre, quien murió en agosto de este año tras ser atropellado por un motociclista.

Publicado por CHV Noticias

Maura Rivera dio a conocer a través de redes sociales el tierno gesto que tuvo su madre luego de la muerte de su padre en un trágico accidente de tránsito.

El padre de la bailarina fue impactado por una motocicleta hace un mes, mientras circulaba por la comuna de Puente Alto.

"La adoptó y le brindó su hogar"

Mediante una historia de Instagram, Rivera le contó a sus seguidores que: "Mi papá tenía una gatita que quedó solita tras su partida".

En esa línea, añadió: "Mi mamá en un acto de generosidad y amor la adoptó y le brindó su hogar".

"Personalmente, estoy muy feliz porque no se quedó solita. Gracias mami y a todos quienes han cooperado de alguna u otra forma", finalizó.

Mira la historia a continuación:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Adultos mayores reciben aumento de la PGU el día de su cumpleaños: Consulta si eres beneficiario

Lo último

Lo más visto

Indagatoria por pedofilia impacta a Calama: Detienen a mujer que compartiría imágenes de su hija de 9 años

La detenida de 25 años cayó junto a su pareja en la denominada Operación Orión, el mayor operativo contra la pedofilia en Chile que terminó con más de 100 detenidos.

10/10/2025

“Lo perdoné...”: Carla Jara responde si retomará su relación con Francisco Kaminski

La comunicadora hablará con Diana Bolocco en Podemos Hablar sobre una posible reconciliación con su exesposo, Francisco Kaminski.

10/10/2025

Destapan furiosa reacción de Ivette Vergara tras despido de Nicolás Solabarrieta de su nuevo trabajo

El exfutbolista fue desvinculado del programa en que se desempeñaba como panelista, desatando la molestia de su madre, quien llegó a llamar a un alto ejecutivo televisivo.

10/10/2025

Operación Orión: Capturan a más de 100 pedófilos en el operativo más grande de Chile

Hombres y mujeres acusados de producir, almacenar o distribuir pornografía infantil a través de distintos dispositivos y plataformas sociales.

09/10/2025