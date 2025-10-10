“Quedó solita”: Maura Rivera reveló tierno gesto familiar tras muerte de su papá - Chilevisión

La bailarina dio a conocer a través de sus redes sociales que su madre adoptó a la gatita que tenía su padre, quien murió en agosto de este año tras ser atropellado por un motociclista.

Maura Rivera dio a conocer a través de redes sociales el tierno gesto que tuvo su madre luego de la muerte de su padre en un trágico accidente de tránsito.

El padre de la bailarina fue impactado por una motocicleta hace un mes, mientras circulaba por la comuna de Puente Alto.

"La adoptó y le brindó su hogar"

Mediante una historia de Instagram, Rivera le contó a sus seguidores que: "Mi papá tenía una gatita que quedó solita tras su partida".

En esa línea, añadió: "Mi mamá en un acto de generosidad y amor la adoptó y le brindó su hogar".

"Personalmente, estoy muy feliz porque no se quedó solita. Gracias mami y a todos quienes han cooperado de alguna u otra forma", finalizó.

Mira la historia a continuación: