“Te perdoné, viejo”: Maura Rivera despidió a su padre con emotivo mensaje tras trágica muerte - Chilevisión

La bailarina agradeció las muestras de afecto tras la muerte de su padre, quien fue víctima de un atropello en Puente Alto este sábado.

Durante la noche de este sábado, Maura Rivera utilizó sus redes sociales para escribir un emotivo mensaje de despedida a su padre, quien murió tras ser víctima de un atropello en la comuna de Puente Alto.

El hombre estaba transitando por un paso peatonal cuando fue impactado por una motocicleta cuyo conductor manejaba a alta velocidad.

¿Qué dijo Maura Rivera?

"Es muy difícil para mí crear este post, pero él fue mi papá, quien me dio la vida y de quien estaré eternamente agradecida por eso. Partió de una manera abrupta e injusta", señaló Maura a través de redes sociales.

En esa misma línea, agregó: "No tuvimos una relación fácil, marcada con altos y bajos. Sé que nadie te enseñó a ser papá, pero te perdono y te perdoné viejo. Sin rencores".

Por otra parte, la bailarina escribió: "Que tu alma se eleve y descanses en paz ¡Buen viaje a la eternidad! Hicimos lo posible y me quedo con los mejores recuerdos por siempre en mi mente y en mi corazón. Gracias por cada mensaje, palabra y respeto".

Los internautas enviaron mensajes de apoyo a Rivera y además sus compañeros del ex programa "Rojo" también expresaron sus condolencias, como Nelson Mauri, quien fue gran amigo de Maura en dicha época.

Finalmente, Maura acompañó la publicación con una serie de fotografías junto a su padre desde que era una niña muy pequeña, hasta su matrimonio con Mark González.

Revisa la publicación de Instagram: