 “Te perdoné, viejo”: Maura Rivera despidió a su padre con emotivo mensaje tras trágica muerte - Chilevisión
Minuto a minuto
AHORA | Hombre se entregó en comisaría por homicidio de ingeniero en Curacaví Ataque a trabajadores de la CMPC dejó un muerto y un herido grave en La Araucanía
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
24/08/2025 09:03

“Te perdoné, viejo”: Maura Rivera despidió a su padre con emotivo mensaje tras trágica muerte

La bailarina agradeció las muestras de afecto tras la muerte de su padre, quien fue víctima de un atropello en Puente Alto este sábado.

Publicado por CHV Noticias

Durante la noche de este sábado, Maura Rivera utilizó sus redes sociales para escribir un emotivo mensaje de despedida a su padre, quien murió tras ser víctima de un atropello en la comuna de Puente Alto.

El hombre estaba transitando por un paso peatonal cuando fue impactado por una motocicleta cuyo conductor manejaba a alta velocidad.

¿Qué dijo Maura Rivera?

"Es muy difícil para mí crear este post, pero él fue mi papá, quien me dio la vida y de quien estaré eternamente agradecida por eso. Partió de una manera abrupta e injusta", señaló Maura a través de redes sociales.

En esa misma línea, agregó: "No tuvimos una relación fácil, marcada con altos y bajos. Sé que nadie te enseñó a ser papá, pero te perdono y te perdoné viejo. Sin rencores".

Por otra parte, la bailarina escribió: "Que tu alma se eleve y descanses en paz ¡Buen viaje a la eternidad! Hicimos lo posible y me quedo con los mejores recuerdos por siempre en mi mente y en mi corazón. Gracias por cada mensaje, palabra y respeto".

Los internautas enviaron mensajes de apoyo a Rivera y además sus compañeros del ex programa "Rojo" también expresaron sus condolencias, como Nelson Mauri, quien fue gran amigo de Maura en dicha época.

Finalmente, Maura acompañó la publicación con una serie de fotografías junto a su padre desde que era una niña muy pequeña, hasta su matrimonio con Mark González.

Revisa la publicación de Instagram:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Aprovecha las preventas: Este es el valor de las entradas a las fondas más populares de la RM

Lo último

Lo más visto

VIDEO | A manotazos: Revelan imágenes de pelea entre Isi Glock y otra DJ en pleno escenario

El conflicto habría comenzado una vez que Ilaisa Henríquez subió al escenario, momento en que habría empezado a provocar a otra artista con gestos y comentarios.

24/08/2025

“Estoy roto por dentro”: Actor tras Ruperto informó la muerte de su madre a los 83 años

El actor dedicó un emotivo mensaje en el que refleja los últimos momentos de la vida de su madre, marcados por un complejo cuadro de salud.

24/08/2025

La evidencia definitiva que confirmaría reconciliación entre Cami Andrade y Francisco Kaminski

Los rumores surgieron luego de que la modelo publicara una historia de Instagram, donde mostraba un paisaje nevado.

24/08/2025

“Se paró y se fue”: Pablo Herrera protagonizó fuerte altercado en podcast de Juan Falcón

El conflicto se dio luego de que el intérprete se molestara por una pregunta relacionada con la política, tomando la decisión de irse del lugar.

23/08/2025