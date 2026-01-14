Nuevo integrante a la familia: Actriz Rocío Toscano anunció que espera un hijo junto a futbolista - Chilevisión

La artista confirmó que está embarazada con un emotivo posteo en Instagram, agradeciéndole a su pareja por los momentos vividos.
Miércoles 14 de enero de 2026 | 11:20
Rocío Toscano sorprendió al anunciar que está nuevamente embarazada, confirmando que espera un hijo producto de la relación que tiene con el futbolista Agustín Ambiado.
La artista se convertirá en madre por tercera vez tras el nacimiento de sus mellizos, quienes llegaron el mundo el 2021 producto de otro romance.
La noticia la dio a conocer este martes a través de las redes sociales, anticipando en una historia de Instagram iba a tener "un día especial".
En la publicación, Toscano no ocultó su emoción y escribió: "No sé cómo expresar mi felicidad por aquí. Todo ha sido muy lindo desde el segundo 1 hasta ahora; con él, con ellos, con este nuevo proceso".
"Me siento tan amada, segura y tranquila en todo sentido. No cambiaría nada ni un segundo de mi vida, ninguna decisión, ninguna etapa y si tuviera que pasar por todos los traumas y dolores que he pasado a lo largo de mi vida lo haría mil veces solo para llegar acá siempre, a este presente", agregó.
La ex integrante de Los 80, entre otras novelas y series, dedicó palabras a su pareja, señalando que "me cuida tanto, me consciente, me ama, me regalonea me amaa de tan linda forma".
"Me impacta la calidad de persona que es, bello y bueno por dentro y por fuera. Te amo mi vida, no me cabe ninguna duda que serás el mejor papá del universo", añadió.
Ambiado es futbolista profesional y se desempeña como defensa. En su carrera ha jugado en Everton, Deportes Valdivia, Deportes Concepción y el 2026 estuvo en Provincial Osorno.