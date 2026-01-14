Felipe Loyola rumbo a la Serie A: El reto que tendrá en Italia y el histórico DT que lo dirigirá - Chilevisión

Felipe Loyola estaría viviendo sus últimos días en Independiente. El chileno daria el esperado salto y tendría acordado su traspaso al Pisa de Italia.

Pese a que se especuló que el Santos de Brasil lo tenía en la mira, fue el cuadro italiano el que realizó una propuesta cercana a los 6 millones de dólares para comprar un alto porcentaje de su pase.

De hecho, el nacional no fue considerado en el amistoso del Rojo de Avellaneda ante Everton este martes, todo esto pensando en evitar alguna lesión o complicación física que ponga en jaque la operación.

El durísimo reto que espera a Felipe Loyola

De concretarse los últimos detalles, Loyola se irá a la competitiva Serie A para intentar completar una durísima misión: Salvarse del descenso.

El Pisa está actualmente 19° en la tabla de posiciones con 13 puntos en 20° fechas, superando solamente por diferencia de goles al Hellas Verona.

El equipo de la Torre se encuentra a cuatro unidades del Lecce, último elenco que evitaría perder la categoría y que cuenta con el nacional Matías Pérez.

El reto se ve bastante duro para el ex Huachipato, que tendría como compañeros al colombiano Juan Guillermo Cuadrado y al experimentado Raúl Albiol, ex jugador del Real Madrid.

Además, el seleccionado nacional de 25 años sería dirigido por Alberto Gilardino, histórico ex delantero que ganó el Mundial 2006 con Italia y que desde junio 2025 es el entrenador del club.

Si se cierra el traspaso, el cuadro italiano se transformará en el cuarto equipo del formado en Colo Colo que anteriormente pasó por Fernandez Vial, Los Acereros e Independiente.