Amistoso de lujo: Chile tiene formación confirmada para visitar a Estados Unidos - Chilevisión

El entrenador Luis Mena apostó por un equipo con varias experimentadas para este encuentro. Yanara Aedo es la capitana de La Roja Femenina.
Martes 27 de enero de 2026 | 23:03
Chile confirmó su formación para visitar a Estados Unidos, lo que marca su primer partido en un exigente año 2026.
La Roja visita a las norteamericanas en un duelo de lujo, apostando a pelear frente a un rival de jerarquía que se mantiene entre las mejores del mundo.
De cara a este encuentro, el entrenador Luis Mena apostó por un equipo que tiene a varias jugadores experimentadas, como es el caso de Yessenia López y Yanara Aedo.
Para este esperado duelo, Chile forma con: Ryann Torrero; Michelle Olivares, Anaís Cifuentes, Fernanda Ramirez, Rosario Balmaceda; Yastin Jiménez, Yessenia López, Yanara Aedo; Vaitiare Pardo, Ámbar Figueroa y Mary Valencia.
El encuentro de Chile contra Paraguay por la Liga de Naciones Femenina comienza a las 00:00 horas de este miércoles 28 de enero (medianoche del martes 27).
El gran cotejo lo puedes ver en vivo por Chilevisión, la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.