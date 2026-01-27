Amistoso de lujo: Chile tiene formación confirmada para visitar a Estados Unidos - Chilevisión

Chile confirmó su formación para visitar a Estados Unidos, lo que marca su primer partido en un exigente año 2026.

La Roja visita a las norteamericanas en un duelo de lujo, apostando a pelear frente a un rival de jerarquía que se mantiene entre las mejores del mundo.

De cara a este encuentro, el entrenador Luis Mena apostó por un equipo que tiene a varias jugadores experimentadas, como es el caso de Yessenia López y Yanara Aedo.

La formación de Chile para enfrentar a Estados Unidos

Para este esperado duelo, Chile forma con: Ryann Torrero; Michelle Olivares, Anaís Cifuentes, Fernanda Ramirez, Rosario Balmaceda; Yastin Jiménez, Yessenia López, Yanara Aedo; Vaitiare Pardo, Ámbar Figueroa y Mary Valencia.

Chile vs Estados Unidos: Hora y dónde ver partido amistoso

El encuentro de Chile contra Paraguay por la Liga de Naciones Femenina comienza a las 00:00 horas de este miércoles 28 de enero (medianoche del martes 27).

El gran cotejo lo puedes ver en vivo por Chilevisión, la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.