 Amistoso de lujo: Chile tiene formación confirmada para visitar a Estados Unidos - Chilevisión
Amistoso de lujo: Chile tiene formación confirmada para visitar a Estados Unidos

El entrenador Luis Mena apostó por un equipo con varias experimentadas para este encuentro. Yanara Aedo es la capitana de La Roja Femenina.

Martes 27 de enero de 2026 | 23:03

Chile confirmó su formación para visitar a Estados Unidos, lo que marca su primer partido en un exigente año 2026.

La Roja visita a las norteamericanas en un duelo de lujo, apostando a pelear frente a un rival de jerarquía que se mantiene entre las mejores del mundo.

De cara a este encuentro, el entrenador Luis Mena apostó por un equipo que tiene a varias jugadores experimentadas, como es el caso de Yessenia López y Yanara Aedo.

La formación de Chile para enfrentar a Estados Unidos

Para este esperado duelo, Chile forma con: Ryann Torrero; Michelle Olivares, Anaís Cifuentes, Fernanda Ramirez, Rosario Balmaceda; Yastin Jiménez, Yessenia López, Yanara Aedo; Vaitiare Pardo, Ámbar Figueroa y Mary Valencia.

Chile vs Estados Unidos: Hora y dónde ver partido amistoso

El encuentro de Chile contra Paraguay por la Liga de Naciones Femenina comienza a las 00:00 horas de este miércoles 28 de enero (medianoche del martes 27).

El gran cotejo lo puedes ver en vivo por Chilevisión, la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.

