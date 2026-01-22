Chile vs Estados Unidos: Cuándo, a qué hora y dónde ver amistoso internacional de La Roja Femenina - Chilevisión

Chile ya tiene fecha para su primer amistoso este 2026. La Roja Femenina chocará contra Estados Unidos en un interesante partido.

La Selección Nacional ya dio a conocer su nómina con las jugadoras que estarán presentes en este encuentro. El entrenador Luis Mena convocó a 21 futbolistas entre las que destacan experimentadas como Yanara Aedo y Yessenia López. Además incluyó rostros jóvenes como Valentina Peña y Gabriela García.

El duelo, que tendrá lugar en territorio norteamericano, es una oportuidad para preparar al equipo de cara a la recta final de la Liga de Naciones Femenina, donde se jugará la clasificación al Mundial 2027.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

¿Cuándo es el partido entre Chile y Estados Unidos?

El amistoso internacional entre Estados Unidos y Chile está fijado para el miércoles 28 de enero a las 00:00 horas de nuestro país (medianoche del martes 27).

El lugar donde se llevará a cabo el partido será el Harder Stadium de Santa Bárbara, California.

Dónde ver EN VIVO y GRATIS amistoso de Chile vs Estados Unidos

El partido será transmitido en vivo por Chilevisión, donde podrás encontrar una amplia cobertura en sus todas sus plataformas.

Así como se emitirá por la señal abierta en TV, también podrás ver el compromiso totalmente gratis por la señal En Vivo de Chilevisón.cl , o también por la app para dispositivos móviles MiCHV.