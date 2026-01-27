Chile vs Estados Unidos: Cómo ver en vivo por la App MiCHV el nuevo amistoso de La Roja Femenina - Chilevisión

La Roja Femenina tendrá un importante y difícil desafío, ya que enfrentará en su primer amistoso de 2026 a Estados Unidos, a una potencia mundial.

El entrenador Luis Mena convocó a 21 futbolistas, donde hay experimentadas jugadoras como Yanara Aedo y otras muy jóvenes como Valentina Peña y Gabriela García.

El compromiso, que se disputará en California, aparece como una gran oportunidad para preparar la recta final de la Liga de Naciones Femenina, donde está en juego la clasificación al Mundial 2027.

¿Cuándo es el partido entre Chile y Estados Unidos?

El amistoso internacional entre Estados Unidos y Chile está fijado para el miércoles 28 de enero a las 00:00 horas de nuestro país (medianoche del martes 27).

El lugar donde se llevará a cabo el partido será el Harder Stadium de Santa Bárbara, California.

Dónde ver en vivo y gratis el amistoso de Chile vs Estados Unidos

El partido será transmitido en vivo por Chilevisión, donde podrás encontrar una amplia cobertura en sus todas sus plataformas.

Así como se emitirá por la señal abierta en TV, también podrás ver el compromiso totalmente gratis por la señal En Vivo de Chilevisón.cl , o también por la app para dispositivos móviles MiCHV.

Cómo descargar la APP MiCHV para ver el partido de La Roja Femenina

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver el partido, debes realizar el siguiente proceso:

En iPhone

En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV. Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar.

En Android

Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android. Accede a Google Play, busca MiCHV y haz clic en la descarga.

Finalmente, la aplicación está disponible en Smart TV LG, Samsung y también en Google TV.