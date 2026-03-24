Colo Colo venció a Concepción en el sur para tomar el liderato del Grupo A en la Copa de la Liga

El Cacique se impuso 3-1 a los penquistas en el Ester Roa en un duelo válido por la fecha 2.

Colo Colo consiguió su primer triunfo en la Copa de la Liga 2026, donde el pasado sábado había debutado con una igualdad 1-1 ante Coquimbo Unido.

Esta noche y en el Estadio Ester Roa de Concepción, los albos vencieron 3-1 a Deportes Concepción por la fecha 2 del Grupo A.

Cuando se iba la primera parte Tomás Alarcón abrió el marcador (45’+2). Luego en el complemento estiraron las cifras Álvaro Madrid (64′) y Francisco Marchant (68′).

Mientras que el descuento de los locales cayó a los 90’+2 tras un certero cabezazo de Fausto Grillo.





Colo Colo es líder en su zona

Con este triunfo, Colo Colo llegó a los 4 puntos, donde Huachipato y Coquimbo Unido, que se enfrentan este miércoles, lo pueden alcanzar.

Cabe señalar que el primero de cada grupo avanza a las semifinales y donde el campeón clasificará a la Copa Libertadores 2027 como Chile 3.

El próximo compromiso del elenco que dirige Fernando Ortiz será el miércoles 1 de abril cuando reciba a los Acereros en el Estadio Monumental.