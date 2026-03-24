Deportes Concepción vs Colo Colo: Hora y dónde ver EN VIVO partido por Copa de la Liga

Deportes Concepción se mide a Colo Colo en el Estadio Ester Roa Rebolledo. Ambos equipos buscan su primera victoria en la Copa de la Liga.

Deportes Concepción y Colo Colo protagonizan uno de los partidos más esperados de la Copa de la Liga, chocando este martes por una nueva jornada del Grupo A.

El León de Collao viene de igualar en la primera jornada ante Huachipato, situación similar a la de Los Albos que no pudieron superar a Coquimbo Unido y solamente empataron.

De cara a este encuentro, el Popular no cuenta con Arturo Vidal debido a molestias físicas que generaron preocupación en el cuerpo técnico, por lo que no viajó hasta la Región del Biobío.





¿Dónde ver EN VIVO el partido de Deportes Concepción vs Colo Colo?

El partido de Deportes Concepción ante Colo Colo, válido por la fecha 2° de la Copa de la Liga, será transmitido en vivo por el canal TNT Sports Premium.

Adicionalmente, la plataforma de streaming HBO MAX también emitirá esta crucial cotejo de manera online. Para esto, tienes que entrar con tu usuario y clave.

Hora del partido entre Deportes Concepción y Colo Colo por Copa de la Liga

El compromiso de Los Lilas contra el Cacique inicia a las 20:30 horas de Chile de este martes 24 de marzo.

El escenario en esta ocasión es el Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción, mientras que el árbitro designado fue Diego Flores.