La felicidad de Nils Reichmuth por debutar en La Roja: “Agradecido por esta oportunidad”

El volante sumó sus primeros minutos con la Selección Chilena en la derrota frente a Portugal, manifestando su total alegría por vestir la camiseta nacional.

Nils Reichmuth fue una de las grandes sorpresas en la nómina de Chile para la fecha FIFA de junio, sumando sus primeros minutos en el amistoso contra Portugal del pasado 6 de junio.

Pese a la derrota 2-1, el jugador del Thun de Suiza no ocultó su alegría por vestir por primera vez la camiseta de La Roja.

A través de sus redes sociales, el volante compartió un especial mensaje por su estreno con los nacionales. “Muy feliz y agradecido por esta oportunidad”, comentó.

El joven de 24 años, nacido en Suiza y de raíces chilenas, ingresó a los 80 minutos en lugar de Darío Osorio y de mostró muy activo al rematar en dos ocasiones al arco de Los Lusos.

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Nils Reichmuth, el chileno que jugará la Champions League

Formado en el Zúrich, Reichmuth debutó en el profesionalismo a mediados de julio del 2020 con solamente 18 años.

Tras cuatro temporadas, el chileno fue transferido al Thun de Suiza en el que tuvo un destacado desempeño en la reciente temporada, jugando 33 partidos en los que marcó 4 goles.

Gracias al histórico título de su club en la liga local, el nacional tendrá la cancha de jugar la Champions League en la campaña 2026-2027.